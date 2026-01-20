Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits
Els deu passatgers que viatjaven amb el comboi seran rescatats pels Bombers
Un tren de la línia RG1 ha impactat amb una roca entre Blanes i Maçanet i ha perdut un eix, segons ha informat Adif poc abans de les nou de la nit. Fonts de Renfe han explicat a l'ACN que el succés no ha causat ferits, i que a causa de la incidència ha calgut interrompre temporalment tant aquesta línia com l'R1 entre les estacions de Tordera i Maçanet. Al comboi accidentat hi viatjaven deu persones, que seran rescatades del comboi pels Bombers. Renfe ha indicat que a causa de la situació, els trens poden quedar aturats i incrementar el temps de recorregut a mesura que s'acostin al tram afectat. Tècnics d'Adif s'han desplaçat a l'indret per intentar solucionar l'avaria.
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
- Les imatges de l'Onyar ple d'aigua
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
- Figueres, Girona i Olot, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors