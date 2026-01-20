Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
llevantada Gironariu Onyardesaparegut Palau-satorDermatosiTer Stegen
instagramlinkedin

Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits

Els deu passatgers que viatjaven amb el comboi seran rescatats pels Bombers

L'estació de trens de Blanes, per on passa la línia RG1, en una imatge d'arxiu

L'estació de trens de Blanes, per on passa la línia RG1, en una imatge d'arxiu / david aparicio

ACN

ACN

Blanes

Un tren de la línia RG1 ha impactat amb una roca entre Blanes i Maçanet i ha perdut un eix, segons ha informat Adif poc abans de les nou de la nit. Fonts de Renfe han explicat a l'ACN que el succés no ha causat ferits, i que a causa de la incidència ha calgut interrompre temporalment tant aquesta línia com l'R1 entre les estacions de Tordera i Maçanet. Al comboi accidentat hi viatjaven deu persones, que seran rescatades del comboi pels Bombers. Renfe ha indicat que a causa de la situació, els trens poden quedar aturats i incrementar el temps de recorregut a mesura que s'acostin al tram afectat. Tècnics d'Adif s'han desplaçat a l'indret per intentar solucionar l'avaria.

TEMES

Tracking Pixel Contents