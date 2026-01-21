Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes prova sistemes per reduir la captura accidental d’aus marines

Un projecte de SEO/BirdLife amb pescadors de Catalunya i Balears testa línies espantaocells i seguiment amb GPS

Prototip de línia espantaocells utilitzat en les proves de mitigació realitzades en col·laboració amb la Confraria de Pescadors de Blanes al juny de 2025.

Jesús Badenes

Blanes

Blanes ha estat un dels punts clau del projecte MARAVES, impulsat per SEO/BirdLife, per reduir la captura accidental d’aus marines al Mediterrani. Durant divuit mesos, l’entitat ha treballat amb pescadors professionals i recreatius per provar mesures de mitigació i millorar el coneixement sobre la interacció entre pesca i fauna marina amenaçada.

Les captures accidentals d’aus marines continuen sent una de les principals amenaces per a moltes espècies del Mediterrani. En aquest context, el projecte MARAVES ha aprofundit en la col·laboració amb el sector pesquer professional, que veu amb preocupació aquesta interacció tant pel seu impacte ambiental com pels danys que pot provocar en les arts de pesca.

Una dotzena de pescadors de Catalunya i les Illes Balears han participat activament en el projecte mitjançant quaderns de seguiment del bycatch. A més, han contribuït al disseny i validació de mesures de mitigació. Entre aquestes destaca la línia espantaocells, una corda d’uns 50 metres amb cintes de colors i boies, pensada per allunyar les aus de l’ham durant el calament del palangre.

El juny de 2025, la Confraria de Pescadors de Blanes va acollir proves d’aquest sistema, que van oferir resultats considerats prometedors pels tècnics del projecte. També es van testar diferents configuracions de pesos del palangre de fons per augmentar la velocitat d’enfonsament, un factor clau per reduir el risc de captures accidentals.

Pescadors recreatius i ciència ciutadana

Una de les novetats de MARAVES ha estat la incorporació del sector pesquer recreatiu, fins ara poc present en projectes d’aquest tipus. SEO/BirdLife ha impulsat aquesta línia de treball amb el suport de Scientific Angler, una entitat que promou una pesca més sostenible i la participació en iniciatives de ciència ciutadana.

La col·laboració s’ha concretat en jornades divulgatives, tant en xerrades com en sortides al mar, per apropar el coneixement sobre les aus marines als participants. També s’ha elaborat un fulletó específic sobre la relació entre pesca recreativa i ocells marins al Mediterrani, i s’ha fomentat l’ús d’eines com l’app Bycatch o la plataforma eBird per reportar observacions i possibles captures accidentals.

Seguiment amb GPS i sensors de profunditat

El projecte ha reforçat també el seguiment de baldrigues, tant a les colònies com en mar obert. Com a novetat tecnològica, alguns exemplars s’han marcat amb emissors GPS equipats amb sensors de profunditat i acceleració, a més d’anelles de lectura a distància.

Aquests dispositius permeten obtenir dades molt més precises sobre els patrons d’alimentació i moviment de les aus, i millorar la capacitat de predir el risc d’interacció amb diferents arts de pesca. Segons SEO/BirdLife, aquest coneixement és clau per dissenyar mesures més eficaces i adaptar-les a cada context pesquer.

Amb dècades d’experiència en el seguiment de la interacció entre aus marines i pesca, l’entitat considera que els resultats de MARAVES reforcen el seu paper com a interlocutor de referència en el desenvolupament dels plans català i espanyol de reducció de captures accidentals.

El projecte s’ha desenvolupat amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del Programa Pleamar, i el cofinançament de la Unió Europea mitjançant el FEMPA.

