Blanes prova sistemes per reduir la captura accidental d’aus marines
Un projecte de SEO/BirdLife amb pescadors de Catalunya i Balears testa línies espantaocells i seguiment amb GPS
Blanes ha estat un dels punts clau del projecte MARAVES, impulsat per SEO/BirdLife, per reduir la captura accidental d’aus marines al Mediterrani. Durant divuit mesos, l’entitat ha treballat amb pescadors professionals i recreatius per provar mesures de mitigació i millorar el coneixement sobre la interacció entre pesca i fauna marina amenaçada.
Les captures accidentals d’aus marines continuen sent una de les principals amenaces per a moltes espècies del Mediterrani. En aquest context, el projecte MARAVES ha aprofundit en la col·laboració amb el sector pesquer professional, que veu amb preocupació aquesta interacció tant pel seu impacte ambiental com pels danys que pot provocar en les arts de pesca.
Una dotzena de pescadors de Catalunya i les Illes Balears han participat activament en el projecte mitjançant quaderns de seguiment del bycatch. A més, han contribuït al disseny i validació de mesures de mitigació. Entre aquestes destaca la línia espantaocells, una corda d’uns 50 metres amb cintes de colors i boies, pensada per allunyar les aus de l’ham durant el calament del palangre.
El juny de 2025, la Confraria de Pescadors de Blanes va acollir proves d’aquest sistema, que van oferir resultats considerats prometedors pels tècnics del projecte. També es van testar diferents configuracions de pesos del palangre de fons per augmentar la velocitat d’enfonsament, un factor clau per reduir el risc de captures accidentals.
Pescadors recreatius i ciència ciutadana
Una de les novetats de MARAVES ha estat la incorporació del sector pesquer recreatiu, fins ara poc present en projectes d’aquest tipus. SEO/BirdLife ha impulsat aquesta línia de treball amb el suport de Scientific Angler, una entitat que promou una pesca més sostenible i la participació en iniciatives de ciència ciutadana.
La col·laboració s’ha concretat en jornades divulgatives, tant en xerrades com en sortides al mar, per apropar el coneixement sobre les aus marines als participants. També s’ha elaborat un fulletó específic sobre la relació entre pesca recreativa i ocells marins al Mediterrani, i s’ha fomentat l’ús d’eines com l’app Bycatch o la plataforma eBird per reportar observacions i possibles captures accidentals.
Seguiment amb GPS i sensors de profunditat
El projecte ha reforçat també el seguiment de baldrigues, tant a les colònies com en mar obert. Com a novetat tecnològica, alguns exemplars s’han marcat amb emissors GPS equipats amb sensors de profunditat i acceleració, a més d’anelles de lectura a distància.
Aquests dispositius permeten obtenir dades molt més precises sobre els patrons d’alimentació i moviment de les aus, i millorar la capacitat de predir el risc d’interacció amb diferents arts de pesca. Segons SEO/BirdLife, aquest coneixement és clau per dissenyar mesures més eficaces i adaptar-les a cada context pesquer.
Amb dècades d’experiència en el seguiment de la interacció entre aus marines i pesca, l’entitat considera que els resultats de MARAVES reforcen el seu paper com a interlocutor de referència en el desenvolupament dels plans català i espanyol de reducció de captures accidentals.
El projecte s’ha desenvolupat amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del Programa Pleamar, i el cofinançament de la Unió Europea mitjançant el FEMPA.
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua