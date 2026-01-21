El llevant continua castigant Blanes i deixa el front marítim cobert de sorra
El temporal impedeix l’obertura de les terrasses
El temporal Harry segueix castigant la vila de Blanes. Aquest matí encara hi ha onatge i, tot i que el nivell de les ones va a la baixa, la mar continua força remoguda. La sorra dipositada per la força de les onades sobre diversos trams del passeig ha guanyat terreny i ha arribat a cobrir completament el paviment.
La maquinària pesada està aturada i, de moment, segons fonts municipals, no s’activarà fins que el temporal cessi, ja que les onades continuen aportant sorra al passeig. Aquesta és l’afectació més destacada del temporal, que també ha provocat la caiguda d’una peça del mur del Passeig de S’Abanell.
L’acumulació de sorra des de dimarts és especialment significativa davant la platja de Blanes Centre, així com al Passeig de la Marina i al Passeig de S’Abanell. Al Passeig del Mar s’ha barrat el pas i les terrasses no poden obrir els seus negocis a causa de la presència d’arena, mentre que en alguns trams del Passeig de la Marina i del Passeig de S’Abanell també s’ha tallat el pas.
Els operaris de NORA, l’empresa de neteja, continuen treballant en els vials propers, però de moment no hi ha ordre de retirada de la sorra al front marítim fins que acabi el temporal.
