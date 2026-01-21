El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
Xavier Nualart Lleonart es rebut amb silenci i gent marcant el recorregut amb torxes, com mana la tradició
El Pare Pelegrí d’aquest any, Xavier Nualart Lleonart, ha fet aquest dimecres el camí de tornada cap a Tossa de Mar, tal com mana la tradició. Ha sortit ben aviat de l’església de Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners, on prèviament s’havia celebrat la missa, i va fer la quarantena de quilòmetres fins a arribar a Tossa, on l'han esperat desenes de persones que marcaven el camí amb silenci i portant torxes.
El camí de tornada l'ha fet acompanyat de centenars de persones, a diferència del recorregut d’anada, que a causa del temporal l’organització va decidir que el fes només acompanyat per la família i el Servei del Pelegrí. Hi havia 36 persones, a diferència del miler que, per exemple, el van acompanyar l’any passat.
