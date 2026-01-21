Presenten una ruta de la Tordera i la riera d'Arbúcies com un actiu de turisme sostenible al Fitur de Madrid
El projecte de la Tourdera uneix 18 municipis de la Selva, el Vallès Oriental i el Maresme
Albert Hernàndez Ventós / Miquel Vera
El Consell Comarcal de la Selva ha presentat aquest dimecres a la tarda la ruta de la Tordera i la riera d’Arbúcies al Fitur de Madrid com un actiu de turisme sostenible. Es tracta de la Tourdera, un projecte que combina senderisme i cicloturisme tot resseguint el curs del riu Tordera i la riera d’Arbúcies amb l’objectiu de connectar el Parc Natural del Montseny amb el Mediterrani. La iniciativa integra 18 municipis de la Selva, el Vallès Oriental i el Maresme, i el Consell Comarcal vol ara consolidar-la com un projecte de turisme sostenible i regeneratiu.
Per fomentar el turisme actiu, els impulsors de la Tourdera han dividit el recorregut en 29 trams, que es poden fer de poble a poble, o bé en quatre modalitats per completar tota la ruta sencera. A més, a partir d’aquest estiu s’incorporarà un planificador digital perquè els usuaris puguin dissenyar-se la ruta a mida.
El projecte compta amb un model de governança basat en una oficina tècnica gestionada pel Consell Comarcal de la Selva, que garanteix el bon funcionament de la ruta, i un segon àmbit de decisió a través de les comissions de seguiment, on es reuneixen els 18 ajuntaments participants.
La ruta va començar a explotar-se l’any 2019, amb les darreres actuacions de senyalització del recorregut. L’objectiu inicial era impulsar un projecte de desenvolupament local per diversificar l’oferta turística i desestacionalitzar el sector, així com atraure visitants als municipis d’interior aprofitant el renom dels pobles del litoral que hi participen.
El Consell Comarcal de la Selva aprofita l’altaveu del Fitur per donar a conèixer aquest projecte des de l’estand de l’Agència Catalana de Turisme. L’any passat ja va presentar-hi el Vescomtat de Cabrera, un altre producte turístic destacat de la comarca.
El projecte Tourdera compta amb la participació dels ajuntaments d’Arbúcies, Blanes, Breda, Fogars de la Selva, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Malgrat de Mar, Massanes, Montseny, Palafolls, Riells i Viabrea, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Santa Maria de Palautordera, Tordera i Vallgorguina.
