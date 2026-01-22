Les pluges col·lapsen un dels pous del Sils que n'activa un segon i treballa perquè l'aigua sigui potable
Hi haurà camions cisterna dues hores al matí per als veïns de les zones afecates: el Nucli, les Mallorquines i els Polígons
L'episodi de pluges va col·lapsar un dels pous de Sils que n'ha activat un segon de reserva. L'Ajuntament ha emès un ban informant de la situació i advertint que l'aigua de moment no és potable ni apte pel consum en boca, ni beure ni cuinar. Es treballa perquè sigui potable.
La situació afecta el servei d'aigua al Nucli i a Les Mallorquines i Polígons. La restricció no afecta Vallcanera, Les Comes, King Park. Quant a Masies nomes afecta a Massabè.
El segon pou, segons la informació municipal, "permet garantir el flux, però que en superar els paràmetres de terbolesa actualment no és potable ni apte pel consum en boca".
Mentre hi hagi la restricció hi haurà un camió cisterna d'onze a una del migdia a la plaça Canigó i el divendres a la part de dalt.
En el ban, l'alcalde exposa que s’està treballant per aplicar un tractament de xoc i tornar-la potable. No hi ha previsió i la restricció es manté fins a nou avís, tot i que no hauria d’allargar-se massa dies, informa el govern.
El procés s’està duent a terme sota la supervisió del departament de Salut Pública.
Crítiques per manca d'informació
Sils En Comú ha emès un comunicat manifestant la "profunda indignació per la greu deficiència en la comunicació de l'Ajuntament sobre la no potabilitat de l'aigua, una alerta de salut pública que no es va fer arribar de manera efectiva a tota la ciutadania".
Apunten que "no va ser fins a les 13.45h que ho van rebre només aquelles persones que voluntàriament estaven inscrites al WhatsApp d’informació municipal" i "havent altres canals de d’informació que no es varen fer servir amb temps.
"Queda clar que quan es va començar a moure el comunicat entre els veïnats molta gent ja havia fet servir l’aigua per cuinar i dinar", lamenten. Consideren insuficient l'horari per a recollir aigua als camions cisterna i "demanem responsabilitats per aquesta gestió, i que s'habilitin immediatament punts de distribució accessibles mentre no es restableixi el servei i amb horaris amplis que garanteixin realment la salut i la seguretat de tota la població afectada".
