Torna el Cicle de Teatre Mitja Distància a Maçanet de la Selva: una cita mensual de teatre amateur
D’ara i fins al juny, el Teatre La Societat acollirà una obra de teatre cada mes
Amb l’arribada del gener, Maçanet de la Selva dona el tret de sortida a una nova temporada de teatre. El Teatre La Societat es torna a omplir de talent local amb la tercera edició del Cicle de Teatre Mitja Distància, una proposta cultural ja consolidada que ofereix una obra de teatre al mes fins a l’estiu, de la mà de companyies amateurs de proximitat.
Any rere any, el Cicle Mitja Distància s’ha fet un lloc destacat a l’agenda cultural d’hivern i primavera del municipi, atraient públic no només de Maçanet de la Selva, sinó també d’altres pobles de la comarca. “L’objectiu és apropar el gran treball que fan les companyies amateurs i oferir una alternativa d’oci cultural un diumenge al mes”, explica la regidora de Cultura, Lídia Campeny, qui assegura que el públic ja espera amb il·lusió aquesta temporada per tornar al teatre.
La temporada 2026 s’inaugura aquest diumenge 25 de gener amb Felicità, una obra fresca i plena d’humor que reflexiona sobre els múltiples camins per arribar a la felicitat i com les casualitats poden canviar el destí per sempre.
Un dels moments més esperats del Mitja Distància serà, sens dubte, l’estrena de la nova producció de Maçateatre, la companyia local de Maçanet de la Selva, ja plenament reconeguda al territori. “És un autèntic privilegi comptar amb l’estrena de la nova obra de Maçateatre, el públic sempre respon molt bé i ja l’espera amb moltes ganes”, assegura Lídia Campeny.
El cicle inclourà un total de sis representacions teatrals de companyies de Fontcoberta, Medinyà i Maçanet de la Selva entre altres. L’edició finalitzarà amb la Ruta de Microteatre, a càrrec de Maçateatre, un format que es repeteix després de l’èxit d’edicions anteriors i que posa en valor diferents espais i l’entorn del municipi, convertint el teatre en una experiència immersiva.
Les entrades tindran un preu únic de 10 euros i es podran adquirir exclusivament al Teatre La Societat, de dimarts a divendres, de 17 a 20 h, i també una hora abans de cada funció. El cicle aposta majoritàriament per la comèdia i, com és habitual, cada mes s’anunciarà l’obra següent, convidant el públic a repetir i a no perdre’s cap cita.
