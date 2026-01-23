Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

No es van produir danys personals ni materials

La sala de control de càmeres de la Policia Local de Blanes, una foto d'arxiu.

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Ensurt a Blanes per un petit incendi en una bugaderia situada al carrer de Lluís Companys.

El succés va tenir lloc dijous poc abans de les 12 de la nit, quan es va rebre una alerta al 112 que alertava que sortia molt de fum del local. Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local de Blanes i dels Bombers.

En arribar-hi els Bombers, la Policia Local ja havia pogut apagar el foc. Va resultar ser un rotlle de paper que es trobava a terra i que havia aparegut en flames.

Els agents van extingir l’incendi i, posteriorment, els Bombers van acabar de revisar el local, ja que havia quedat ple de fum, i el van ventilar. No es van haver de lamentar danys personals ni materials, indiquen des del cos d'emergències.

