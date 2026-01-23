Lloret Turisme presenta a FITUR el seu projecte d’Intel·ligència Artificial 360º per transformar la gestió turística
El municipi ha presentat les línies estratègiques del municipi en un pla 2026-2031
Lloret Turisme ha presentat a la fira internacional FITUR de Madrid, davant del sector turístic professional, el seu nou projecte d’implementació d’Intel·ligència Artificial (IA) 360º, una iniciativa estratègica que representa una evolució del seu model de gestió turística cap a un sistema més integral, eficient i innovador. El nou sistema facilita una visió global del territori i millora la planificació a mitjà i llarg termini. El municipi també ha presentat les línies estratègiques en un pla 2026-2031.
L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha remarcat que “amb aquest projecte, Lloret de Mar reafirma el seu compromís amb la millora contínua i consolida el municipi com una destinació turística intel·ligent, preparada per afrontar els reptes del present i del futur i donar resposta a les noves tendències de la demanda”.
El projecte, que actualment es troba en fase BETA, s’ha desenvolupat de manera progressiva amb el suport de la consultora especialitzada en transformació digital Growtur. En una primera etapa, s’ha dut a terme una profunda reestructuració interna que ha permès integrar tots els continguts, dades i fonts de treball existents en un únic entorn d’intel·ligència artificial compartit.
Aquesta integració ha suposat un avanç en la gestió del coneixement turístic, millorant la qualitat de la informació, l’eficiència operativa i la capacitat d’anàlisi de dades tant a nivell estratègic com de gestió diària.
Millores en la comunicació
Un cop consolidada aquesta base interna, el projecte s’ha orientat a millorar la comunicació i el servei a dos perfils de públic diferenciats. D’una banda, el sector professional (B2B) disposa ara d’una nova eina de suport a la presa de decisions, que integra diverses fonts de dades turístiques consultables de manera dinàmica i conversacional en un únic espai digital.
De l’altra, el públic final (B2C) compta amb el xatbot “Dona Marinera”, un assistent virtual basat en IA que ofereix informació turística de forma àgil, personalitzada i disponible les 24 hores del dia.
La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha destacat que “aquesta implementació de la intel·ligència artificial representa una evolució necessària per donar resposta a les noves tendències de la demanda en la manera com es realitza la consulta turística”. Segons Keegan, la IA permet “facilitar l’accés a la informació als visitants, fer-la més accessible i personalitzada, i alhora oferir un servei més eficient i adaptat a les necessitats reals de cada persona”.
Planificació estratègica
El projecte va més enllà de l’atenció directa al visitant i incorpora la intel·ligència artificial com a eina clau en la governança de dades i la planificació estratègica de la destinació.
La visita a Fitur també ha servit per presentar el Pla Estratègic 2026-2031, que defineix les línies de treball que marcaran el futur del municipi en matèria de sostenibilitat, competitivitat, governança i diversificació turística.
El pla reforça el model de col·laboració público-privada impulsat per Lloret Turisme i consolida l’aposta per la desestacionalització, la diversificació de productes i el posicionament internacional de la destinació. Entre els eixos destacats hi figura la projecció vinculada a la Ryder Cup 2031 a la Costa Brava, així com la innovació tecnològica, la cultura i la millora de l’experiència turística. Entre les novetats destacades en l'àmbit de Cultura, Lloret Turisme presenta el nou amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde.
La participació de Lloret de Mar a FITUR 2026 compta també amb una destacada presència de professionals i empreses de la destinació amb estand propi a la fira.
