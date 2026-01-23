Una prova pilot de Salut a Sils, Vidreres i Maçanet permet reduir un 86% les visites al CAP per renovar la medicació
La iniciativa centralitza en el personal administratiu el control dels fàrmacs que han de prendre els usuaris
Una prova pilot de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Sils, Riudarenes i Maçanet ha permès reduir en un 86% les visites al CAP per renovar la medicació dels usuaris. La iniciativa de l'EAP, que també dona atenció al municipi de Riudarenes, centralitza en el personal administratiu el control dels fàrmacs que han de prendre els pacients, de manera que s'estalvien anar al CAP per fer aquest tràmit. El projecte, que es coordina des del CatSalut a la Regió Sanitària de Girona i amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Girona, es va començar a implantar durant el mes de març. La iniciativa compta amb equips que estan formats per un professional mèdic, un infermer i un administratiu, que atenen una població de referència.
El projecte es basa en la revisió proactiva dels plans de medicació dels pacients, una tasca liderada i coordinada pel personal administratiu del centre. Cada mes, des de l'Institut Català de la Salut de Girona, s'extreu el llistat dels pacients als quals se'ls caduca la medicació en els següents 60 dies. Aleshores, l'administratiu en fa una revisió i els classifica en funció de si són pacients que entren en el circuit conegut com a 'Planificat', o sigui, els pacients crònics, pels quals ja els proposa un seguit d'actuacions, que el professional sanitari revisa i confirma.
Aquestes actuacions, un cop han estat aprovades, ja es programen pel personal administratiu, que s'assegura que el pacient tingui totes les proves i visites necessàries en el moment determinat. Pel que fa a la resta de pacients, els que no entren en el circuit 'Planificat', l'administratiu els passa al seu metge o metgessa de família, que és l'encarregat de renovar la medicació directament, en els casos que no requereixin visita presencial, que normalment són tractaments de llarga durada i amb pacients ja coneguts.
Si el metge considera que ha de visitar algun dels usuaris, ho comunica a l'administratiu perquè se'l citi de forma presencial. Aquestes citacions es programen de manera proactiva abans que caduqui el pla de medicació i es notifiquen als pacients a través d'un missatge de text. Els pacients als quals se'ls renova automàticament la medicació, també són informats a través del mòbil i també se'ls informa de quan es produirà el següent venciment.
A través d'aquest procediment, s'ha aconseguit reduir en un 86% les visites presencials per renovar els plans de medicació als centre que dona servei l'EAP SIVIMAR, fet que ha permès alliberar els professionals que poden dedicar-se a cobrir tasques més assistencials. Segons ha informat Salut, l'anàlisi de les dades dels mesos d'octubre i novembre amb set Unitats Bàsiques Assistencials, indica que es va fer un seguiment de 997 pacients amb plans de medicació actius.
D'aquests, a 856 se'ls va renovar la medicació directament sense necessitat de visita presencial, 257 van entrar directament dins el circuit 'Planificat' i només 85 van requerir ser citats al CAP per a una visita amb el seu metge o metgessa de capçalera.
