Deu anys de municipalisme independent
Independents de la Selva es referma com una coalició cohesionada, arrelada al territori i amb vocació de futur, que reivindica una política feta des dels municipis amb una mirada oberta i al servei de la ciutadania
Independents de la Selva ha celebrat avui els deu anys de la coalició amb una trobada que ha reunit a Santa Coloma de Farners representants dels 15 grups municipals que donen vida i forma al projecte.
La jornada, que s'ha desplegat a la biblioteca Joan Vinyoli, ha evidenciat la força, la cohesió i la bona salut del municipalisme independent a la Selva. La coalició va néixer amb la voluntat d’oferir una alternativa política pròpia i «allunyada de les dinàmiques dels grans partits» i ara, una dècada després, s’ha consolidat com la tercera força política de la comarca, «especialment en presència institucional i capacitat d’incidència política», celebren.
La coalició commemora, doncs, el seu desè aniversari com un projecte polític arrelat al territori, format per grups municipals independents que defensen la llibertat de decisió de cada municipi i el municipalisme com a ideologia.
Durant la trobada s'ha posat èmfasi en les bases que defineixen el grup i en tot el que, de manera independent alhora que conjunta, han aconseguit al llarg d’aquesta dècada i que ha permès reforçar la veu del municipalisme també al Consell Comarcal de la Selva i a la Diputació de Girona, incidint en polítiques que afecten directament els pobles de la comarca. També ha servit per posar en comú diferents punts de vista i experiències de cada municipi, amb l’objectiu de treballar conjuntament per reforçar el projecte municipalista.
El president de la coalició i alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga (Entesa per Arbúcies), ha destacat que «aquests deu anys demostren que el municipalisme funciona quan es treballa des de la proximitat, el respecte i el seny». Garriga també ha remarcat que el projecte ha crescut sense perdre l’essència: «Cada grup municipal sap què és el millor per al seu poble, i la coalició ens permet sumar forces sense renunciar a la llibertat de decisió». Amb tot, ha defensat que el municipalisme independent viu un moment dolç, en un context de cansament ciutadà davant les dinàmiques de confrontació entre partits polítics: «La gent no entén les baralles constants ni els vetos creuats; cal mirar endavant, treballar pel país i garantir la governabilitat de les administracions públiques», a partir d’on ha lamentat que «les males praxis polítiques acaben afectant els pobles i les persones i, nosaltres, fem política precisament per a les persones».
