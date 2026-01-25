Veïns de les urbanitzacions de Sils veuen "car" el taxi a demanda impulsat per l'Ajuntament
El consistori defensa aquest servei públic com l'única alternativa assequible i en lamenta "l'ús moderat"
Veïns de les urbanitzacions de Sils han portat davant de la Síndica de Greuges un text per criticar la prova pilot que l'Ajuntament ha posat en marxa per millorar la connexió amb transport públic d'aquestes zones i el centre del poble. El servei, que consisteix en un taxi "a demanda", que té uns horaris i unes parades estipulades, no convenç els veïns pel seu cost elevat i la rigidesa dels trajectes. A més, des de la plataforma també lamenten que s'hagi impulsat sense el consens veïnal. L'alcalde, Eduard Colomé, defensa el model com l'única opció assumible econòmicament i destaca "l'ús moderat" que se'n fa. Dels gairebé 7.000 habitants d'aquest municipi de la Selva, més de la meitat resideixen en una urbanització.
Des del mes d'octubre, a Sils està en marxa una prova pilot per millorar la connexió entre les diferents urbanitzacions del municipi i el centre del poble. L'Ajuntament ha contractat un servei de taxi a demanda que, si els veïns ho sol·liciten, realitza diàriament dos trajectes des de les urbanitzacions fins al centre, amb sortida a les set i a les nou del matí, i dos trajectes de tornada, a dos quarts d'una del migdia i a les sis de la tarda, per tres euros el viatge.
El recorregut comença a la urbanització de les Comes, situada a 7,4 quilòmetres del centre del poble, una distància que a peu suposaria aproximadament una hora i mitja, i passa també per Vallcanera i les Mallorquines.
El sistema requereix reserva amb un dia d'antelació i, en el cas que finalment no s'utilitzi, els usuaris han d'abonar el cost total del servei, que és d'uns 23 euros.
Sense el consens del veïnat
Els veïns, organitzats sota la Plataforma de Transport de Sils, denuncien que l'Ajuntament no va consultar-los abans de posar en marxa aquesta prova pilot i que no hi ha hagut una voluntat de "treball conjunt". Carme Navarro, una de les membres de l'associació, assegura que el servei no els complau perquè "ni els horaris ni el preu" els van bé. L'entitat critica que el servei s'ha de demanar amb molta antelació i que el cost de sis euros d'anada i tornada "és elevat" si es compara amb el servei públic intermunicipal d'altres pobles.
La Plataforma també lamenta que els horaris no coincideixin amb els trens ni amb els autobusos cap a Girona o Barcelona, fet que dificulta els desplaçaments de treballadors o estudiants. A més, Navarro subratlla que a les urbanitzacions hi viu població envellida. "Hi ha gent gran que no pot caminar ni conduir i que necessiten un transport", explica i assegura que algunes persones s'han vist obligades a demanar favors als seus veïns o a marxar del barri per la manca de connexions.
Els veïns també asseguren que les parades d'autobús són insuficients perquè estan mal senyalitzades i a la majoria no hi ha bancs ni protecció davant les inclemències meteorològiques.
Per tot això, titllen el servei de "car, poc utilitzable i mal planificat". A més, els preocupa especialment la "ineficiència en l'ús dels recursos públics" que, segons l'associació, no resol la problemàtica real de mobilitat.
Ara, han recollit aquestes demandes i les han presentat davant de la síndica de greuges. Li han demanat que analitzi la situació i que valori si es vulneren els principis de bona administració, accessibilitat, proporcionalitat i eficiència de fons públics.
També reclamen al consistori diàleg per consensuar horaris i preus. La prova pilot, si res no canvia, s'allargarà fins al pròxim mes de maig.
Única opció "assumible"
Per la seva banda, l'Ajuntament defensa aquest servei és l'opció més assequible per resoldre la manca de connexió de les urbanitzacions. "Un autobús regular amb enllaç constant és absolutament inassumible", assegura l'alcalde del municipi, Eduard Colomé.
Segons l'Ajuntament, d'aquesta manera s'evita tenir un vehicle circulant buit i permet als veïns desplaçar-se per un cost reduït. "Un trajecte que amb taxi costaria 16 o 17 euros, ara te'n costa tres", destaca Colomé.
Malgrat això, l'alcalde lamenta "l'ús moderat" que se'n fa del servei. "Estem fent entre 20 i 30 viatges al mes, quan en un sol dia podríem arribar a atendre aquesta xifra", admet Colomé. La franja més utilitzada és la de les nou del matí.
Segons dades de l'IDESCAT del 2024, dels 6.706 habitants de Sils, només 2.992 viuen al nucli principal. La resta viu en urbanitzacions com Vallcanera Parc, les Mallorquines o les Comes, entre d'altres.
