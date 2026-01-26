Blanes fa una aportació pel nou hospital a Gàmbia que impulsa una ONG local
L'Ajuntament ha destinat 68.000 euros a set projectes o accions de cooperació local
Blanes subvencionarà amb 12.129 euros per a la construcció d'un hospital al poble de Kuwonku al Senegal que impulsa l'ONG local per al Desenvolupament Agrícola de Kuwonku. La parella Roser Bitlloch i Pere Gual han engegat aquest nou projecte després de 15 anys treballant en el municipi gambià. L'Ajuntament destina un total de 68.000 euros per a accions i projectes de cooperació. Aquesta quantitat ha significat un augment del 36% en relació a la que es va destinar l'any anterior, el 2024.
Els membres de la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social s'encarreguen cada any de consensuar i proposar a l'Ajuntament de Blanes a quins projectes se'ls han d'atorgar ajuts.
S'atorguen ajudes a set projectes. La major ajuda és de 12.129'96 euros i es destina al projecte de l'hospital. L'ONC va començar creant l'associació fa quinze anys. La parella es va desplaçar al petit municipi de Gàmbia que té lligams amb Blanes a través de veïns que han treballat al municipi de la Selva. Durant aquest temps han impulsat l’agricultura, un ambulatori i una escola; i ara afronten un nou repte, construir-hi i posar-hi en servei un hospital.
S’ha redactat el projecte i s’ha dividit en diferents fases. De moment es tira endavant la primera. La construcció global suposa una inversió d’uns 150.000 euros i s’ha començat per fer un pou. Recullen ajudes des de diferents iniciatives.
De Senegal a Cuba
La resta de projectes que es financen són: Dapaong (Togo), Burkina Faso, Base (Senegal), El Carmen de Viboral (Colòmbia), Maputo (Moçambic) i Guantánamo (Cuba). Són actuacions que van des de la construcció d'un laboratori científic a un col·legi fins a fomentar l'educació digna a zones rurals, passant per la construcció i dotació d'un espai lúdic docent recreatiu.
Els fons que es destinen a diferents projectes es van lliurar durant la celebració de la Quinzena per la Pau 2026 divendres passat.
L'acte el va encapçalar l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de les entitats que formen part de la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social, així com les ONG que impulsen els projectes; altres membres del consistori, així com tècniques del Servei de Primera Acollida i Interculturalitat, de l'Àrea d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania: Lurdes Rodríguez, Núria Lavado i Miquel Sardà.
Coincidint amb la jornada es va posar en marxa l'exposició 'Armes nuclears #maimes!', que vol contribuir a la sensibilització repassant els efectes que ha causat l'armament nuclear, així com a la tasca de la societat civil organitzada per prohibir-lo i als reptes pendents. La mostra estarà allotjada al primer pis de la Biblioteca Roberto Bolaño fins al dilluns 2 de febrer.
L'acte que culminarà la Quinzena per la Pau 2026 es farà el proper divendres a les 6 de la tarda. Es tracta de la Concentració per la Pau al Passeig de Dintre, davant l'edifici de l'Ajuntament de Blanes. Hi haurà diversos parlaments a càrrec de les diferents comunitats religioses de Blanes, així com la presentació del Calendari Interreligiós 2026 i, per acabar, una Xocolatada Popular per a tots els assistents.
