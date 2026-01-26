Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes obre les inscripcions per al Carnaval de la Costa Brava Sud amb 6.500 euros en premis

La celebració tindrà lloc del 13 al 15 de febrer i ja hi ha una quinzena de colles apuntades

La rua de carnaval l'any passat.

La rua de carnaval l'any passat. / Josep Maria Ciurana

Redacció

Redacció

Blanes

Blanes comença a escalfar motors per a la nova edició del Carnaval de la Costa Brava Sud que se celebrarà del 13 al 15 de febrer. Les inscripcions estan obertes i ja es compta amb la confirmació d'una quinzena de colles.

Des de fa mesos els participants treballen en la confecció de disfresses i carrosses. El plat fort tornarà a ser la Rua de Carnaval que cada any atrau públic de les comarques gironines i també de Barcelona.

L’Ajuntament de Blanes ja ha obert el termini d’inscripcions per participar en la rua, que se celebrarà la tarda del diumenge 15 de febrer. Les colles interessades tenen temps fins divendres 30 de gener a les dues del migdia per formalitzar la seva participació.

6.500 euros en premis

El Concurs de la Rua de Carnestoltes repartirà enguany 6.500 euros en premis, 300 euros més que l’any passat. Les bases estableixen tres categories: carrosses, comparses i entitats blanenques.

La principal novetat d’aquesta edició és que, en el cas de les entitats del municipi, el jurat valorarà de manera conjunta tant la carrossa com la disfressa de la comparsa. Aquestes colles locals, a més, podran optar simultàniament als premis generals de carrosses i comparses, ja que en aquestes dues categories no es fa distinció entre participants locals i forans.

Fins ara, una quinzena de colles ja s’han inscrit, procedents tant de Blanes com d’altres municipis, tot i que la xifra definitiva no es coneixerà fins al tancament del termini.

El jurat haurà d’escollir un total de 15 guardonats, que rebran premis en metàl·lic dins d’un esdeveniment que tornarà a omplir els carrers de llum, música i color, consolidant el Carnaval de Blanes com una de les cites festives més destacades del sud de la Costa Brava.

