Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesnevadesMinneapolisAsprillaValentino Rossiagenda Girona
instagramlinkedin

Els passatgers de l'estació de Blanes opten per marxar a casa o agafar el bus: "Fa dos dies que no puc tornar"

Encara no surten trens, però s'han habilitat autocars per arribar a Arenys de Mar o Maçanet

S'han habilitat autobusos per suplir la manca de trens.

S'han habilitat autobusos per suplir la manca de trens. / Maria Garcia (ACN)

Maria Garcia / ACN

Maria Garcia / ACN

Els passatgers de l'estació de Blanes opten per marxar a casa o agafar un dels autobusos habilitats per arribar a Arenys de Mar (Maresme) o a Maçanet. Hi ha viatgeres com la Maria Isabel que fa dos dies que no pot tornar a casa per la manca de trens. Ella treballa a Arenys de Mar i viu a Tordera (Maresme), i quan va sortir de la feina dissabte ja no hi havia servei. Aquest matí l'han enviat a Blanes, on ha agafat un autocar per tornar al seu domicili. "Pensava que a Europa això no passava", ha admès la dona, que és de l'Argentina. Una altra usuària perjudicada ha estat la Maria, que ha arribat a les sis del matí a l'estació, però, després de dues hores esperant, no ha pogut anar a treballar. "No puc més", ha lamentat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents