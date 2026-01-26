Un informe del Govern atribueix a Exide la contaminació del sòl a Bonmatí
L’Agència de Residus requereix mesures a l’empresa de bateries per reduir aquestes afectacions
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha atribuït formalment a l’empresa Exide Technologies Recycling la contaminació del sòl detectada a l’entorn de la seva planta de reciclatge de bateries de Bonmatí. Com a conseqüència, ha requerit a la companyia l’adopció de mesures correctores, que també s'han comunicat a l’Ajuntament del municipi segons ha confirmat l'alcaldessa, Elena Ribas, a aquest diari.
Tal com es recull en una resposta parlamentària, aquestes mesures s'extreuen de l’informe tècnic de valoració de la qualitat del sòl de l'octubre passat a l’entorn de les instal·lacions i al nucli de Bonmatí. D’acord amb el seu contingut, l’agència ha requerit actuacions a l’empresa “com a causant de l’alteració de la qualitat del sòl”.
Entre les mesures exigides, Exide haurà de presentar en el termini de mig any un Programa de Control i Seguiment periòdic del sòl alterat, amb l’objectiu d’avaluar l’evolució de les substàncies contaminants en el temps i l’espai. Aquest programa haurà de ser aprovat per l’ARC. A més, l’agència recomana a l’empresa dur a terme actuacions immediates per eliminar possibles vies d’exposició, especialment als camins adjacents a la planta, mitjançant l’aportació de grava o la pavimentació.
Sanció per un abocament
Per altra banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, també destaca en la resposta parlamentària que el febrer de l'any passat s’havien dut a terme inspeccions a cinc piezòmetres de la xarxa de control d’aigües subterrànies al voltant de la planta, arran de les quals es va tramitar un expedient sancionador contra Exide. La sanció es va resoldre amb el pagament voluntari de 2.665,44 euros, amb resolució del juliol passat.
Segons detalla el Govern a aquest diari, la sanció és per un abocament puntual que es va produir el dia 9 de febrer de 2025, denunciat pel Cos d’Agents Rurals i per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Va ser per un abocament que incomplia les condicions qualitatives fixades a l’autorització, així com per incompliment de les condicions de l’autorització, en tant que tenia un dels dipòsits d’acumulació inoperatius i no n’havia habilitat cap altre.
Pel que fa a la qualitat de l’aire, el Govern assenyala que ja existeix una vigilància ambiental contínua dels nivells de plom, amb mostrejos diaris, i que s’han dut a terme dues campanyes amb unitats mòbils de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). Segons l’executiu, en aquestes campanyes no es van superar els valors límit legislats. El febrer de 2025 també es va instal·lar un captador seqüencial per al mostreig de compostos orgànics volàtils (COVs).
En l’àmbit de la salut pública, el document indica que no s’han detectat nivells que justifiquin controls sanitaris específics, tot i que la Subdirecció Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya continuarà revisant periòdicament els indicadors ambientals, educatius i de salut del municipi.
La contaminació de l'aigua a l'estiu encara s'investiga
A aquesta problemàtica ambiental de Bonmatí s’hi va afegir, l’estiu passat, una incidència a la xarxa d’aigua de consum humà del municipi, segons va avançar aquest diari.
Durant la investigació, es van detectar paràmetres alterats en diverses mostres analitzades per Dipsalut, fet que confirmava que en aquell moment s’havia produït una contaminació en el circuit de distribució. Les actuacions van incloure purgues de la xarxa i un increment preventiu de la cloració.
Les analítiques posteriors, efectuades per Dipsalut, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Subdirecció Regional de Salut Pública entre el 14 i el 22 de juliol, van indicar que l’aigua complia els criteris de qualitat establerts. Davant d’aquests resultats, el 8 d’agost es van aixecar les restriccions d’ús de l’aigua.
Tot i això, el Govern reconeix que no s’ha pogut identificar la causa exacta de la incidència i tampoc aclareix si hi ha vinculació o no amb l'activitat d'Exide. L'alcaldessa corrobora que encara s'estan investigant les causes.
Els resultats descarten un origen microbiològic o fecal i apunten, com a hipòtesi no confirmada, a una possible entrada d’aigua de pluja amb arrossegament de materials del sòl. Salut Pública manté, des d’aleshores, un seguiment dels indicadors de qualitat de l’aigua, tot i que la freqüència dels controls s’ha reduït en no haver-se reproduït l’episodi.
