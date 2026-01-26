Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
L’expedient disciplinari obert a un membre del cos retreu la difusió reiterada d’"afirmacions inexactes" que potencialment poden perjudicar la imatge dels Bombers.
L’expedientat és una figura molt destacada en l’oposició a la quota per a dones
Clara Morell
"Aquest amor o necessitat cap a la dona fa que es desencadenin al meu interior diferents emocions, sentiments, energies. Del més sublim al més animal". La frase la va escriure fa dos anys un bomber destinat al parc de Lloret de Mar en un grup intern de WhatsApp del cos. L’autor, Ricardo Cantero, la va enviar als seus companys en una conversa privada que, segons relaten bomberes consultades, s’ha convertit en exemple d’un patró de missatges i actituds masclistes que ha contribuït a generar un entorn laboral hostil.
En paral·lel, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) analitza un expedient disciplinari ja incoat contra l’esmentat bomber per la difusió continuada d’informació falsa en declaracions públiques i a les xarxes socials. El procediment pot arribar a derivar en eventuals sancions laborals i econòmiques, una decisió que és poc habitual en el cos de Bombers de la Generalitat. Fonts internes assenyalen que aquest tipus d’intervencions han servit per "alimentar un clima masclista al cos".
Expedient
L’expedient assenyala que la DGPEIS ha tingut coneixement d’aquestes manifestacions i que podrien incloure "afirmacions inexactes" capaces de danyar "la imatge i la confiança de la ciutadania" del cos de Bombers. El text va més enllà: avisa que aquests missatges poden posar en qüestió, davant l’opinió pública, la "seguretat" i la "professionalitat" del servei i arribar a "generar una sensació de risc o perill injustificada" sobre la seva capacitat operativa i fiabilitat.
El procediment, confirmen fonts oficials, es va obrir després de la recepció d’un manifest firmat per gairebé un centenar de bombers (37 homes i 54 dones, les quals representen el 30% del cos). En aquest, denuncien la difusió reiterada de discursos masclistes i contraris a la feminització del cos. El document, remès formalment a l’estructura de comandament (al subdirector general operatiu i a la mateixa DGPEIS), reclama mesures per preservar la dignitat del servei i garantir els drets de totes les persones que l’integren. El fet que l’hagi subscrit una part molt significativa del col·lectiu de bomberes reforça l’abast del malestar que descriuen.
Es tracta de la primera vegada que un grup tan nombrós de dones del cos s’identifica públicament, amb noms i cognoms, per demanar mesures disciplinàries contra un company específic. Les firmes es van recollir després de diversos episodis que, segons el parer de les signants, evidencien un patró sostingut en el temps, tant en missatges interns com en intervencions públiques.
El bomber expedientat ha sigut una figura especialment activa pel que fa a l’oposició a la reserva del 40% de les places per a les dones en els processos d’accés a Bombers, una mesura emparada per la llei d’igualtat del 2007. No obstant, segons la resolució que el mateix Cantero va difondre, l’expedient no se li obre per la seva postura contrària a la reserva, sinó pel contingut de les afirmacions públiques que ha estat realitzant sobre la suposada falta de capacitat de les dones per al treball operatiu i el risc que això implicaria per a companys i ciutadania.
Grup
Administrador d’un grup de Telegram creat per articular la mobilització contra la reserva per a bomberes, Cantero ha utilitzat aquest espai per criticar les polítiques d’igualtat i qüestionar públicament la capacitat professional de les dones. En un d’aquests missatges va arribar a afirmar que, per a elles, "entrar al cos de Bombers és un xollo". En una entrevista al seu propi canal de YouTube, el bomber admetia que la seva posició "és difícil perquè no se m’etiqueti de misogin".
En d’altres missatges, el controvertit professional ha advertit que les mesures d’acció positiva decretades per les autoritats conduirien, segons la seva opinió, a "un cos professional patètic" i ha afirmat que la seguretat operativa, una vegada que els serveis d’emergència hagin mobilitzat aquests professionals, es veuria compromesa del tot. Fonts coneixedores del cas remarquen que el focus de l’expedient es troba en la difusió d’afirmacions falses presentades com a fets. Per exemple, que la incorporació de les dones estaria posant en perill l’operativa o que s’estarien alterant equips per la seva incapacitat. Consideren que missatges d’aquest estil poden perjudicar la imatge del cos i generar alarma social i una percepció de perill que és del tot injustificada.
