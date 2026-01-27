Adif tala arbres al punt de despreniment de Caldes de Malavella per evitar que caiguin a la via
Informadors i personal de Renfe redirigeixen als trens els usuaris que venien del bus que fa servei alternatiu
Tècnics d'Adif treballen aquest dimarts al matí en la tala d'arbres a Caldes de Malavella en el punt on s'hauria provocat un despreniment aquest dilluns. La llevantada de la setmana passada hauria provocat un moviment de terra que fa que quedin diversos abres desfalcats i podrien caure sobre la via de trens. De fet, la circulació ja es va interrompre al dilluns en aquest punt per un possible esvoranc que s'hauria provocat. Mentrestant, els informadors i personal de Renfe redirigeixen els passatgers que arriben en els busos que fan el servei alternatiu a l'estació de Caldes cap als trens que ja circulen en direcció a Barcelona.
Una setmana més tard de la llevantada, el temporal encara porta cua a la demarcació de Girona. Aquest dimarts la circulació de trens entre Portbou fins a Caldes de Malavella estava interrompuda i es feia un servei alternatiu per carretera. Un dels motius és el risc que hi havia a prop de Caldes que algun arbre caigués sobre la via del tren.
Dilluns al migdia un veí de la zona va alertar del perill que hi havia perquè havia detectat moviment de terra a prop de les vies del tren. En un primer moment es va interrompre la circulació a l'espera d'avaluar el risc però ràpidament es va reprendre. Això sí, els combois anaven a una menor velocitat per precaució. La matinada d'aquest dimarts, però, els tècnics han començat a treballar per resoldre la situació.
Per això han identificat quins arbres que hi havia propers a la via estaven en risc de caure i els han senyalitzat perquè un equip els tal·li. Al llarg d'aquest dimarts diversos operaris estan esmicolant els troncs per treure'ls i eliminar aquest risc per tal de garantir la seguretat de circulació.
Mentrestant, els trens que venen des de Barcelona segueixen aturant-se a l'estació de Caldes de Malavella. En aquest punt el trajecte segueix per carretera en un bus que ha posat Renfe per oferir el servei alternatiu. Tan bon punt els busos arriben a l'estació, informadors i personal de Renfe els envien cap a l'estació i una vegada allà els insten a anar al següent tren disponible i els indiquen la via.
Els usuaris arriben enfadats per les molèsties que genera el tall de circulació i sense que els treballadors de Renfe els donin la certesa de l'hora que sortirà cada tren. El que sí que els informen és de la via d'on ha d'anar i de les parades que farà, ja que hi ha serveis que són de Rodalies i d'altres de Mitjana Distància.
