Lloret de Mar prohibirà fumar a les terrasses de les platges
El nou reglament aprovat al ple contempla altres qüestions com la restricció de la publicitat de vendre alcohol als catamarans o la limitació de l'espai d'hamaques per evitar la sobreocupació
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat el nou reglament de Gestió dels Serveis i Activitats a les Platges que amplia la restricció de fumar, actualment a les platges, també a les terrasses que s'hi situen i fumar pipes d'aigua. La proposta inicialment només contemplant les pipes d'aigua es van incorporar després de la pressió de diversos grups de l'oposició i l'esmena de Junts. El nou reglament contempla altres qüestions com la restricció de la publicitat de vendre alcohol als catamarans o la limitació de l'espai d'hamaques per evitar la sobreocupació.
El municipi va establir el gener de 2024 la prohibició de fumar en totes les platges i cales amb sancions si s'incompleix de fins a 750 euros. El nou reglament que es va portar a ple ahir després de debatre'l a la Comissió de Platges incorporava la restricció de fumar pipes d'aigua. L'oposició, però va considerar contradictori que si es pogués fumar tabac.
Lloret en Comú, ERC, Tots per Lloret i Junts van mostrar la disconformitat amb la incongruència en la qual coincidien la majoria. Vox va mostrar el rebuig a les prohibicions de fumar a l'espai públic.
La regidora de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Cristina Aymerich va exposar que en l'àmbit de salut públic "hem estat pioners i ara ens copien altres municipis" i ara es pretén ampliar amb la restricció de fumar pipes d'aigua que fomentarien el consum de tabac col·lectivament.
Traslladant al ple un debat que ja s'havia tractat a les comissions prèvies, van mostrar els representants de diferents grups la contradicció de permetre fumar a les terrasses i que no es pugui fer a les platges. O que es prohibeixi fumar amb pipes d'aigua i tabac no.
La regidora de Sumem en Lloret, Maria José Linares va posar de manifest que quatre grups de l'oposició i un del govern, Lloret en Comú, han mostrat un ampli consens que la prohibició sigui genèrica. "Si en tota la platja està prohibit fumar, no tindria cap sentit que a 50 centímetres en funció si estàs assentada a la cadira de la terrassa o a la sorra, poder fumar", va dir.
Des d'ERC Albert Ferràndez va demanar que recapacitessin i s'aprovés amb el consens de tots els grups.
Limitar espais de gandules
Altres limitacions del nou reglament que va exposar Cristina Aymerich va ser la limitació de la venda d'alcohol de més d'un litre per a protegir el consum excessiu i els menors; lavabos accessibles; limitar l'espai de gandules o hamaques a les zones de platja per evitar problemes de sobreocupació que s'han tingut; que les activitats fora de l'horari del socorrisme públic, disposin d'aquest servei; incorporar noves activitats regulades com els parcs inflables i els canals de natació; i la publicitat ofensiva per tal que les platges siguin espais lliures de missatges sexistes o excloents. També es va debatre la restricció de veure alcohol als catamarans que després d'una esmena de Sumem es va aprovar no permetre la publicitat de veure alcohol.
