Sils aixeca les restriccions i els veïns poden tornar a consumir aigua de l'aixeta
L'Ajuntament remarca que s'ha reduït la terbolesa i treballa en mesures preventives per evitar un episodi semblant
Els veïns de Sils poden tornar a fer servir l'aigua de l'aixeta per beure i per cuinar. Segons informa l'Ajuntament, d'acord amb Salut Pública, el tractament aplicat durant els darrers dies han reduït la terbolesa fins als "valors admesos" en xarxa. Així, aixeca les restriccions vigents des de dimecres passat quan l'acumulació de sediments als pous de captació va obligar a publicar un banc prohibint el consum d'aigua d'aixeta a part del nucli urbà. Les mesures han afectat uns 2.000 veïns i l'Ajuntament va oferir un camió cisterna per repartir aigua. El consistori també remarca que treballar per executar mesures preventives que evitin que torni a repetir-se un episodi semblant en cas de temporal.
Dimecres passat, l'Ajuntament va comunicar que les pluges intenses durant el temporal havien provocat un arrossegament de sediments "excepcional" que havia afectat les aigües subterrànies al municipi. Per això, el consistori va prohibir el consum d'aigua de l'aixecat a uns 2.000 veïns.
En un nou ban, l'Ajuntament exposa que els resultats de les anàlisis fetes diumenge resolen "l'absència de paràmetres indicadors" i, per tant, l'aigua "està correctament desinfectada". "Les dades de tèrboles preses al municipi aquest dimarts també compleixen els valors paramètrics", afegeix el consistori.
L'Ajuntament aixeca les restriccions i diu als veïns que l'aigua torna a ser apta per al consum humà. També afegeix que està treballant en mesures preventives per evitar que es torni a repetir una situació semblant en cas de temporal.
