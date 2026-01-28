Blanes homenatja sis veïns deportats als camps nazis en el Dia Internacional de l’Holocaust
L'Ajuntament de Blanes ha homenatjat sis veïns que van ser deportats als camps de concentració nazis de Mathausen i Gusen durant la Segona Guerra Mundial. Ho va fer ahir en un acte a la sala de plens en el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust.
Les víctimes recordades van ser Esteve Torrent Vieta, Antoni Carles Nogués, els germans Gerónimo i José Nicolau Insa, Francesc Verdalet Guardiola i Ángel Torrecillas Sáez. A l’acte hi van assistir diversos familiars, alguns d’ells desplaçats expressament des de França, que van participar activament en la cerimònia.
L’homenatge institucional va estar encapçalat per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i la regidora de l’Arxiu Municipal i Patrimoni Històric, Mònica Rabassa, acompanyats per membres del consistori. També hi va participar com a convidat l’expresident de la Generalitat Quim Torra, nascut a Blanes i vinculat personalment a l’estudi de la memòria històrica.
L’acte va ser organitzat per l’Arxiu Municipal amb la col·laboració del Memorial Democràtic i de l’Amical de Mauthausen i d’altres camps, i es va iniciar amb una interpretació musical de la violinista blanenca Camila Maza.
Lectura del manifest ‘Unint Generacions’
Un dels moments centrals de la commemoració va ser la lectura del manifest ‘Unint Generacions’, impulsat per l’Holocaust Memorial Day Trust. El text va ser llegit conjuntament per Salvadora Garcia, de 84 anys, i Queralt Catà, de 14, simbolitzant el compromís intergeneracional amb la preservació de la memòria històrica.
El manifest va reivindicar la necessitat de recordar el genocidi del poble jueu, la persecució del poble gitano, així com la deportació i assassinat de republicans espanyols i altres col·lectius víctimes del règim nazi. També es va posar l’accent en la importància de mantenir viva la memòria per evitar la repetició dels fets.
Record als deportats blanencs
Durant l’acte es van presentar les trajectòries vitals dels sis deportats blanencs. Cinc d’ells van ser alliberats l’any 1945, mentre que Francesc Verdalet Guardiola va ser assassinat al camp de Gusen el mateix any de la seva deportació, el 1941.
Els familiars van encendre una espelma en record de cadascun dels homenatjats i hi van dipositar una rosa vermella, mentre la violinista Camila Maza interpretava Meditació de Thaïs, de Jules Massenet, tancant una cerimònia marcada per la solemnitat i l’emoció.
Futurs actes de memòria
L’homenatge suposa el primer pas d’un conjunt d’accions que tindran continuïtat pròximament amb la col·locació de llambordes Stolpersteine als darrers domicilis coneguts dels deportats blanencs, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament amb el suport del Memorial Democràtic.
Paral·lelament, els departaments d’Arxiu Municipal, Patrimoni Històric i Educació han elaborat un projecte pedagògic adreçat als instituts del municipi, amb l’objectiu d’apropar l’alumnat a les conseqüències humanes del nazisme i mostrar que aquell horror també va afectar directament la història local de Blanes.
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)