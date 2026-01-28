Una conductora molt beguda s'encasta contra un cotxe i causa danys en el mobiliari urbà a Blanes
La Policia Local ha denunciat penalment la conductora després de donar una taxa d’alcoholèmia gairebé cinc vegades superior al límit permès
Una conductora molt beguda ha provocat aquest dimarts a la matinada un aparatós accident de trànsit a Blanes, que ha acabat amb importants desperfectes al mobiliari urbà. La dona ha acabat denunciada penalment després de donar una taxa d’alcoholèmia gairebé cinc vegades superior al límit permès.
Els fets han passat quan faltaven pocs minuts per a les dues de la matinada a la carretera d’accés a la Costa Brava, a la rotonda coneguda com a Marimurtra. La col·lisió ha implicat dos turismes que, arran de la violència de l’impacte, han quedat encastats l’un amb l’altre. De retruc, el xoc ha provocat danys a l’entorn: ha tombat un arbre i ha malmès un fanal i un senyal de trànsit.
Arran del succés, s’hi han desplaçat diverses patrulles de la Policia Local de Blanes, així com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers. Els bombers han treballat per separar els vehicles -per facilitar la retirada amb grua- i per assegurar la zona, han desmuntat el fanal afectat i l’han fixat, entre altres tasques.
Pel que fa a la investigació dels fets, la Policia Local ha detectat que la conductora responsable de l’accident presentava indicis d’anar sota els efectes de l’alcohol. Li han practicat la prova d’alcoholèmia i ha donat un resultat d’1,11 mg/l d’aire expirat, una taxa gairebé cinc vegades superior al límit permès, establert en 0,25 mg/l. El resultat ha superat el llindar penal (0,60 mg/l), motiu pel qual els agents han instruït diligències i l’han denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària.
El conductor de l’altre vehicle ha estat atès pel SEM, però no ha requerit trasllat hospitalari, segons confirmen fonts municipals. La zona ha quedat abalisada i, posteriorment, la brigada municipal s’ha fet càrrec dels elements del mobiliari urbà afectats. Cap a les tres de la matinada, la situació ja s’ha normalitzat en aquest punt de Blanes.
