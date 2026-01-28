Una conductora de patinet resulta ferida greu en un xoc amb un cotxe a Lloret
Arran del xoc, la dona ha caigut a terra i ha patit un fort cop al cap
Una dona de 45 anys ha resultat ferida greu aquest dimecres al matí en un accident de trànsit a Lloret de Mar, després de xocar amb un turisme mentre circulava amb un patinet elèctric.
Els fets han tingut lloc cap a un quart de nou del matí, quan el telèfon d’emergències 112 ha rebut una trucada alertant d’una col·lisió entre un cotxe i un vehicle de mobilitat personal (VMP) al carrer de Joaquim Blume i Carreras amb Avinguda Vidreres. Segons els testimonis, la conductora del patinet sagnava i presentava una ferida al cap, fet pel qual s’han activat immediatament els serveis d’emergències.
Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat la Policia Local de Lloret de Mar, els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers. Davant dels fets i per garantir la seguretat, s’ha tallat el trànsit a la zona de manera temporal.
El SEM ha atès la víctima al lloc dels fets i, després d’una primera valoració, l’ha evacuat ferida de gravetat a l’Hospital Josep Trueta de Girona cap a les nou del matí, a causa d’un fort cop al cap.
Pel que fa al conductor del turisme implicat, ha donat negatiu tant a la prova d’alcoholèmia —amb un resultat de 0,0 mg/l— com al test de drogues, segons confirmen fonts municipals. Les causes exactes de l’accident s’estan investigant.
