Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Detinguts LlagosteraNou Campus de SalutEstació de FigueresBicis Barri VellProtesta variant OlotQuim Masferrer
instagramlinkedin

El PACMA acusa l'Ajuntament de Lloret de Mar de "greu manca de control" en dos casos relacionats amb el benestar animal

El consistori assegura que n'està al cas i diu que està prevista una inspecció en unes gosseres en breu

Façana de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Façana de l'Ajuntament de Lloret de Mar. / Aleix Freixas / ACN

ACN

ACN

Lloret de Mar

El PACMA denuncia l'Ajuntament de Lloret de Mar per una "greu manca de control" en dos casos relacionats amb el benestar animal. En concret, el partit assenyala un terreny on hi ha diversos rucs, sense que el propietari tingui la llicència. En un comunicat, el PACMA assegura que el responsable va ser sancionat el 2019 i que des d'aleshores no s'havia realitzat cap inspecció, fins que el partit ha presentat les pertinents denúncies, arran de l'avís que van rebre d'una veïna amoïnada per l'estat dels animals. El consistori assenyala que des de Benestar Animal es mira que el propietari compleixi la normativa i tingui la identificació dels animals, si s'escau, però que un cop tot està en ordre és responsabilitat de l'Oficina Comarcal.

L'Ajuntament de Lloret assenyala que cada vegada que hi ha hagut alguna denúncia per l'estat dels rucs, els veterinaris de l'oficina han dit que els animals es trobaven bé. Pel que fa a la llicència, fonts consistorials asseguren a l'ACN que es va intentar notificar el requeriment al propietari, però es va poder concretar i s'espera que aquesta setmana Protecció Civil li porti presencialment al propietari.

L'altra denúncia fa referència a diverses gosseres de gossos de caça al municipi que no estan registrades a la Generalitat de Catalunya i que, segons explica el PACMA, emateix POUM de Lloret de Mar, no permet autoritzar-les com a nuclis zoològics. A més, el partit assenyala que alguns d'aquests gossos no estan censats i que s'han detectat condicions insalubres en determinats emplaçaments.

Notícies relacionades

En aquest cas, l'Ajuntament de Lloret de Mar explica que està prevista una inspecció a les gosseres en breu per part de Protecció Civil.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents