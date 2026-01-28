Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Detinguts LlagosteraNou Campus de SalutEstació de FigueresBicis Barri VellProtesta variant OlotQuim Masferrer
instagramlinkedin

CARNAVAL

Carnaval de Caldes de Malavella 2026 | Programa d'actes

Consulta la programació del carnaval de Caldes de Malavella 2026

Imatge del Carnaval de Caldes de Malavella 2025.

Imatge del Carnaval de Caldes de Malavella 2025. / Ajuntament de Caldes de Malavella

Redacció

Redacció

Caldes de Malavella

Dissabte 21 de febrer

  • Festa familiar, amb espectacle, música, maquillatge, tallers i esmorzar: A les 11.00 h, al pavelló poliesportiu. Us animem a participar en la mostra de disfresses de les 12h, prèvia inscripció a:
  • Rua de Carnaval: A les 17.00 h. Concentració: Parc de la Sardana. Acabament: Policia Local. Després, FESTA-BALL al Pavelló. Durant la festa al pavelló municipal hi haurà disponible un Punt Lila informatiu de 20:30 a 12:30 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents