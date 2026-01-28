CARNAVAL
Carnaval de Caldes de Malavella 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval de Caldes de Malavella 2026
Dissabte 21 de febrer
- Festa familiar, amb espectacle, música, maquillatge, tallers i esmorzar: A les 11.00 h, al pavelló poliesportiu. Us animem a participar en la mostra de disfresses de les 12h, prèvia inscripció a:
- Rua de Carnaval: A les 17.00 h. Concentració: Parc de la Sardana. Acabament: Policia Local. Després, FESTA-BALL al Pavelló. Durant la festa al pavelló municipal hi haurà disponible un Punt Lila informatiu de 20:30 a 12:30 h.
