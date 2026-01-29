Diversos ferits en un incendi amb deflagració posterior en una casa de Breda
El sostre ha resultat afectat i els Bombers han enviat set dotacions, entre elles l'equip d'estructures col·lapsades
Diverses persones han resultat ferides en un incendi amb deflagració posterior que ha tingut lloc aquest dijous en una casa situada al número 9 del carrer Santa Anna de Breda. Segons han explicat els Bombers, l'avís del sinistre s'ha rebut cap a mig quart de vuit del vespre. El cos d'emergències ha enviat set dotacions a la zona, entre elles l'equip d'estructures col·lapsades. Un cop a lloc han comprovat que el sostre de l'edificació, una casa entre mitgeres de dos pisos, ha resultat afectat. De moment no ha transcendit el nombre d'afectats ni el grau de les lesions, tot i que no es descarta que n'hi hagi de greus.
