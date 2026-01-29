Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ERC GironaExposició periodismeEntrades Girona - BarçaDesnonament GironaEscudelladaCarme Auguet
instagramlinkedin

Diversos ferits en un incendi amb deflagració posterior en una casa de Breda

El sostre ha resultat afectat i els Bombers han enviat set dotacions, entre elles l'equip d'estructures col·lapsades

Una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM en un servei, en una foto d'arxiu.

Una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM en un servei, en una foto d'arxiu. / DdG

ACN

ACN

Breda

Diverses persones han resultat ferides en un incendi amb deflagració posterior que ha tingut lloc aquest dijous en una casa situada al número 9 del carrer Santa Anna de Breda. Segons han explicat els Bombers, l'avís del sinistre s'ha rebut cap a mig quart de vuit del vespre. El cos d'emergències ha enviat set dotacions a la zona, entre elles l'equip d'estructures col·lapsades. Un cop a lloc han comprovat que el sostre de l'edificació, una casa entre mitgeres de dos pisos, ha resultat afectat. De moment no ha transcendit el nombre d'afectats ni el grau de les lesions, tot i que no es descarta que n'hi hagi de greus.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
  2. L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
  3. Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
  4. Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
  5. Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
  6. No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
  7. Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
  8. La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut

Diversos ferits en un incendi amb deflagració posterior en una casa de Breda

Diversos ferits en un incendi amb deflagració posterior en una casa de Breda

Girona desnona una família amb dos menors que ocupava un pis municipal

Girona desnona una família amb dos menors que ocupava un pis municipal

La història del periodisme en majúscules, a la Casa de Cultura de Girona

La història del periodisme en majúscules, a la Casa de Cultura de Girona

Les imatges de l'exposició «Última hora. La història en primera plana. Fets i personatges dels últims 200 anys»

Les imatges de l'exposició «Última hora. La història en primera plana. Fets i personatges dels últims 200 anys»

El ministre Óscar Puente defensa la despesa a Rodalies: «Hem invertit molt, però no és suficient»

El ministre Óscar Puente defensa la despesa a Rodalies: «Hem invertit molt, però no és suficient»

Més del 80% dels catalans viu a menys de 15 minuts de distància amb cotxe d’un hospital

Més del 80% dels catalans viu a menys de 15 minuts de distància amb cotxe d’un hospital

El ple de la Bisbal d'Empordà aprova un conveni "històric" amb la Generalitat per transformar la travessera GI-660

El ple de la Bisbal d'Empordà aprova un conveni "històric" amb la Generalitat per transformar la travessera GI-660

L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut

L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
Tracking Pixel Contents