Lloret de Mar crearà una comissió per proposar millores al passeig Jacint Verdaguer
El ple ha aprovat una moció d'ERC i s'espera una primera reunió en un mes
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat al ple municipal una moció presentada per ERC per a la creació d'una comissió sobre el passeig Jacint Verdaguer per definir criteris i establir propostes per millorar-lo. La moció va rebre els vots de tots els grups, excepte VOX.
El regidor d'ERC Albert Ferrández va defensar la moció que posar de manifest que es tracta d'un dels espais "emblemàtics" per la seva història i la singularitat arquitectònica i paisatgística.
El grup considera que afronta reptes que requereixen una reflexió col·lectiva. Va detallar aspectes com el de les terrasses i els usos comercials per determinar la ubicació òptima per les terrasses, al passeig, a l'interior o ambdues. També criteris estètics a seguir, els materials per evitar i preservar la coherència visual. Les jardineres, els espais verds o la pavimentació. El passeig es caracteritza per un color vermell que van apuntar que és "distintiva" però no "l'original" i es podria debatre.
D'altra banda, creuen que hauria de disposar de subministrament elèctric per a quan s'hi porten a terme activitats culturals o de qualsevol mena perquè actualment s'han de fer muntatges provisionals.
Excepte la regidora de Vox, Coque Hernando, la resta de regidors van estar d'acord en crear la comissió que estarà integrada per representants de tots els grups, per tècnics municipals, del teixit empresarial, veïns, i experts en patrimoni, urbanisme, paisatgisme i accessibilitat.
S'aprovava amb la petició de celebrar una primera reunió en un mes i una proposta en quatre mesos. El regidor de Territori i Sostenibilitat, Joan Antoni Escalona, va posar de manifest que intentarie que es poguessin complir els terminis.
Passeig del segle XIX
El passeig és de mitjans del segle XIX i va impulsar la transformació del municipi per l'impuls dels americans o indians, veïns que marxaren a Amèrica i alguns tornaren després d'enriquir-se.
Van finançar la construcció de nombrosos edificis, d'estil neoclàssic, modernista i eclèctic, així com infraestructures públiques com l'Ajuntament.
El passeig Jacint Verdaguer va ser dissenyat per l'arquitecte gironí Martí Sureda, el 1869. El característic paviment vermell barreja de sorra argilosa i trencadís de maó vermell s'incorpora als anys 70. El 1914 és rebatejat amb el nom de Jacint Verdaguer.
