Blanes limita a 1.962 els pisos turístics, tot i que la llei en permet 4.152
L'Ajuntament aprova el pla que els regula i que permetrà 623 noves llicències
Les abstencions de Vox, PP, Blanes ECP i Grup Blanes permet tirar endavant el punt, tot i que mostren la preocupació per la manca d'oferta de lloguer residencial
L'Ajuntament de Blanes ha aprovat el Pla Especial Urbanístic d'Habitatges Turístics que posa un topall de 1962 de pisos turístics, el que suposa situar-se molt per sota els que permet la llei que regula el règim urbanístic dels HUT que té un màxim de deu pisos per cada 100 habitants en el cas de Blanes i que permetria arribar als 4.152.
El pla es va aprovar al ple d'ahir amb els vots favorables de l'equip de govern (PSC, Junts per Blanes i Blanes Sí) i l'abstenció de Vox, PP, Blanes ECP i Grup Blanes. ERC i la CUP hi han votat en contra. Oposició i govern van coincidir en la problemàtica de la falta d'habitatges de lloguer.
El primer tinent d'alcalde, Joan Felip, va defensar que "és una expansió molt moderada i controlada perquè entenem que és un sector actiu per la nostra econòmica que dona llocs de treball i beneficis tant directes com indirectes a molta part de la població". El pla també permet regular diversos aspectes.
El regidor va exposar que es va aprovar per Junta de Govern Local l'agost passat i es van presentar dues al·legacions del sector turístic demanant que "es permetés un augment superior al que deia el pla, fins a 2400" i que "nosaltres vam considerar que era massa expansiu", va dir Felip, i una esmena de la CUP que "demanava que es deixés amb el mateix número actual".
El Departament d'Empresa i Treball va emetre el passat mes de novembre un informe sectorial de turisme favorable, i per això la proposta del PEU s'ha portat al ple per a la seva aprovació inicial, i ara es trametrà a la Comissió Informativa de Girona, a efectes de la seva aprovació definitiva.
Problemàtica de lloguer d'habitatge
Tots els grups van exposar la problemàtica de la falta d'habitatge de lloguer, que el govern no atribueix únicament al fet que hi hagi habitatge turístic. Vox, PP, Blanes ECP i Grup Blanes es van abstenir.
ERC i la CUP van votar en contra. Pel regidor de la CUP, Carles Estríngana, és positiu que el pla posi una mica d'ordre, apuntant que la memòria ja constata els riscos per als residents de desplaçament o increment de preus de lloguer i compra o canvis al teixit urbà. "Una sola llicència més com no són de nova construcció representa un habitatge menys a la bossa de la nostra vila" i va recordar que és un problema greu.
Des d'ERC Olga López es va manifestar en el mateix sentit i va instar a les comunitats de propietàris a frenar la posada a lloguer turístic de pisos.
Blanes té actualment 1339 habitages d'ús turístic, vint hotels i dotze càmpings. Un total de 14.069 places turístiques.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte