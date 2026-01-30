Lloret s’estrena al projecte Mapadeball per apropar la dansa contemporània a l’alumnat de secundària
Prop de 150 alumnes participaran en aquesta iniciativa educativa impulsada pel Mercat de les Flors, que culminarà amb una representació al Teatre de Lloret el 29 d’abril
Lloret de Mar participa per primera vegada al projecte Mapadeball, una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat que té com a objectiu apropar la dansa contemporània i el llenguatge del moviment a l’alumnat de secundària.
La presentació del projecte s’ha dut a terme al Teatre de Lloret, davant de la comunitat educativa que hi prendrà part, i ha comptat amb una demostració artística de les coreògrafes Sílvia Sant Funk i Mònica Muntaner, autores de la peça que treballaran els alumnes durant el curs.
En aquesta primera edició, prop de 150 estudiants de 1r d’ESO de l’INS Rocagrossa i de l’Institut Escola de Fenals participaran en el projecte. Els joves rebran deu sessions formatives per preparar una coreografia que es representarà el dimecres 29 d’abril de 2026, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa.
La formació anirà a càrrec de la ballarina i coreògrafa local Cristina Catalán, que ha rebut formació específica al Mercat de les Flors i comptarà amb l’acompanyament del professorat dels dos centres educatius participants.
El projecte Mapadeball, impulsat pel Mercat de les Flors, és una eina educativa que vol apropar la dansa de creació contemporània als joves i fomentar el treball corporal, sensorial i col·lectiu a través del moviment.
Lloret és un dels onze municipis catalans seleccionats, juntament amb Mataró, Olot, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Figueres, Reus, Tortosa, Lleida, Tarragona i Tàrrega.
Aposta per obrir el teatre al nou públic
Durant la presentació, Cristina Catalán va destacar que el projecte “permet una primera presa de contacte amb la dansa contemporània i afavoreix el treball sensorial i la relació amb els companys”.
Per la seva banda, el regidor del Teatre, Frederic Guich, va posar èmfasi en la voluntat d’ampliar públics: “aquest projecte és una aposta clara per obrir el teatre a un nou públic, els joves estudiants de secundària de Lloret”.
El regidor d’Educació, Carlos Costa, va remarcar el valor educatiu i social de la iniciativa i va subratllar que “aquests projectes generen un impacte positiu en l’autoestima dels joves i reforcen el paper de les arts com a eina de transformació social i educativa”.
Mapadeball va néixer l’any 2010 a partir de l’experiència de Barcelona Tot Dansa i actualment forma part del II Pla d’Impuls de la Dansa del Departament de Cultura.us.
