Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ERC GironaMultireincidènciaAccident mortalRodaliesAgenda cap de setmanaConcert per Palestina
instagramlinkedin

La regidora de Blanes Rosa Aladern denuncia irregularitats de regidors i porta un veí als Mossos per assetjament

L'edil expulsada fa uns dies de l'equip de govern lamenta la complicitat d'alguns regidors de l'oposició i el silenci d'altres

La regidora de Grup Blanes, Rosa Aladern, en una intervenció al ple

La regidora de Grup Blanes, Rosa Aladern, en una intervenció al ple / DdG

Redacció

Redacció

Blanes

Rosa Aladern, regidora de Grup Blanes, que fa deu dies va ser expulsada de l'equip de govern per una actuació en un càmping de la seva propietat sense llicència municipal i sense comunicar-ho a l'ajuntament, va ser una de les protagonistes del ple de Blanes d'aquest dijous.

En el darrer punt de l’ordre del dia, Aladern va utilitzar el temps de què disposava per denunciar l’assetjament públic que va afirmar haver patit per part d’un ciutadà a qui va acusar directament. Va recordar que fa temps que pateix aquest assetjament amb la connivència d’alguns regidors de l’oposició.

Notícies relacionades i més

També va denunciar irregularitats de diversos regidors, com Jordi Urgell (Comuns) o Àngel Canosa (ERC), amb qui havia compartit equip de govern. També va citar, sense indentificar-los, altres regidors. Segons Rosa Aladern, tots ells havien contribuït al seu assetjament. També va avançar que ha presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra contra el ciutadà que considera que l’ha estat assetjant, i quan estava començant a recriminar l’alcalde i l’equip de govern perquè no l’havia protegit suficient, es va esgotar el seu temps d’intervenció. Llavors, visiblement emocionada, va abandonar el ple.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents