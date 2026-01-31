Lloret de Mar crea un aparador digital per reforçar els esdeveniments estratègics
La nova web centralitza els actes més rellevants i busca dinamitzar el turisme cultural i esportiu durant tot l’any
Lloret de Mar ha posat en funcionament una nova plataforma digital d’esdeveniments, events.lloretdemar.org, concebuda com una eina estratègica per posar en valor els esdeveniments amb capacitat d’atracció de visitants i consolidar la ciutat com una destinació viva durant els dotze mesos de l’any.
Segons l’Ajuntament, aquesta iniciativa respon a una demanda històrica del sector turístic local, que reclamava un espai centralitzat per optimitzar la comercialització de la destinació a través dels seus esdeveniments més rellevants. La web no ofereix una agenda exhaustiva, sinó que selecciona les cites que contribueixen a projectar la identitat de Lloret, generar activitat econòmica i reforçar la vinculació amb l’entorn paisatgístic i urbà.
La plataforma està disponible en quatre idiomes i ofereix informació pensada tant per a residents com per a visitants. A més dels esdeveniments principals, inclou enllaços directes a l’agenda general de la destinació, al Teatre de Lloret i a les visites guiades organitzades per Patrimoni Cultural.
La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, ha destacat que la iniciativa forma part de l’estratègia de diversificació turística i dinamització del municipi, especialment durant la temporada baixa i mitjana, amb un reforç de l’oferta cultural a l’estiu.
Del Rally al Carnaval
Entre les cites destacades que es poden consultar a la nova plataforma hi ha el Rally Lloret de Mar (6-8 de febrer), el Carnaval de Lloret (14-15 de febrer) i la Night Trail Lloret al juny, que transcorre per espais emblemàtics com el camí de ronda en horari nocturn. La programació cultural d’estiu inclou festivals, concerts i espectacles a l’aire lliure, així com activitats a l’Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. Durant la tardor i l’hivern, es mantenen propostes com el Lloret Drone Festival, que fusiona art i tecnologia a la Platja de Lloret.
La nova plataforma digital representa, segons l’Ajuntament, una eina clau per a la desestacionalització i per reforçar la imatge de Lloret de Mar com una destinació diversa, esportiva, cultural i activa durant tot l’any.
