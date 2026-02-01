Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
L'esllavissada ha trencat una conducció que alimenta el dipòsit municipal i el consistori preveu restablir el servei a partir de les deu de la nit
Una esllavissada aquest diumenge al carrer del Pla de la Coma, a Anglès (La Selva), ha tallat el vial i ha deixat el municipi sense subministrament d’aigua potable. L’avís s’ha rebut a les 13.44 h i, segons l’Ajuntament, s’està treballant per restablir el servei a partir de les 10 del vespre.
L’incident ha afectat una conducció que alimenta el dipòsit d’aigua potable del poble, fet que ha provocat la interrupció del subministrament a tot el municipi.
En un avís a la població, l’Ajuntament d’Anglès ha atribuït el tall d’aigua a “l’esfondrament d’un mur de contenció” al carrer Pla de la Coma. El consistori ha indicat que s’està treballant per recuperar el servei “a partir de les 22 h” i que anirà informant de l’evolució.
La companyia d’aigües també treballa per trobar una solució i restablir el subministrament després de la incidència a la conducció.
Seguretat i retirada de vehicles
Els Bombers s’han desplaçat fins al lloc per revisar la zona i avaluar l’abast dels danys. En un missatge a les xarxes, han informat d’un “esfondrament parcial de la calçada” al carrer Pla de la Coma que ha col·lapsat cap a la llera de la riera.
Segons el cos, s’ha delimitat l’accés al tram afectat i s’ha coordinat amb la Policia Local la retirada de vehicles estacionats a la via pública per garantir la seguretat i facilitar les tasques d’inspecció.
En l’actuació hi han intervingut dues dotacions dels Bombers i, segons han informat, no hi ha cap persona ferida. El carrer continua tallat mentre es manté la zona assegurada i es treballa per recuperar el subministrament d’aigua a Anglès.
