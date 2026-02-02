Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arbúcies estrena gespa nova al camp de futbol

Les obres van començar el 3 de desembre i es van acabar el 14 de gener, amb millores també al reg, vestidors i la tanca perimetral

inauguració de la gespa nova al Camp Municipal de Futbol d’Arbúcies, amb el tall de cinta abans de la reobertura del terreny de joc

inauguració de la gespa nova al Camp Municipal de Futbol d'Arbúcies, amb el tall de cinta abans de la reobertura del terreny de joc / Cedida per l'Ajuntament d'Arbúcies

Redacció

Arbúcies

El Camp Municipal de Futbol d’Arbúcies ja té gespa nova després d’una actuació que ha permès renovar una instal·lació amb gairebé trenta anys d’història. La reobertura es va oficialitzar dissabte 31 de gener amb un acte inaugural i el retorn dels equips de l’Arbúcies CF a casa.

L’acte d’inauguració es va fer dissabte a la tarda, a les quatre, i va reunir diverses veus vinculades al consistori i al club. Hi van intervenir l’alcalde, Pere Garriga; l’exregidora d’Activitat Física i Esports, Glòria Cuadras; el president de la Fundació Arbúcies CF, Rafel Faixedas; i la regidora a l’oposició, Ester Soms.

Un dels moments centrals va ser el tall de cinta, que l’alcalde va cedir a Cuadras, a Amador Bernabeu —avi de Gerard Piqué i fundador de VISA, l’empresa encarregada de la instal·lació de la gespa— i a Francesc Ollé, en representació dels jugadors del club.

Obres i millores

La renovació del camp, però, no s’ha limitat al canvi de paviment. Segons l’Ajuntament, també s’ha repintat la zona de vestidors i s’ha substituït l’antic sistema de reg de columna per un reg emergent. A més, s’han canviat les banquetes, les dues porteries grans i les quatre porteries de futbol 7, i s’ha renovat la tanca perimetral.

Les obres van arrencar el 3 de desembre i, tot i que el 14 de gener ja estaven enllestides, la inauguració es va fixar per al dissabte 31 de gener, coincidint amb el primer cap de setmana en què l’Arbúcies CF tornava a jugar a casa. Després de l’acte inaugural, es van disputar els partits de l’equip A contra el Farners CE i del B contra l’Atlètic Club Lloret, recuperant l’activitat esportiva al camp municipal.

Un camp amb molta activitat

El consistori recorda que el camp va estrenar gespa artificial per primera vegada el maig del 2007, quan es va substituir l’antic camp de terra. Des de llavors, el terreny de joc ha suportat una alta intensitat d’ús, amb entrenaments diaris i partits de cap de setmana de totes les categories.

Aquest ús continuat i el pas dels anys, sempre segons la informació municipal, havien anat desgastant la superfície, amb pèrdua de filament, irregularitats i un possible augment del risc de lesions. Amb la reforma, l’Ajuntament sosté que l’objectiu és millorar les condicions de joc i adequar la instal·lació a les necessitats actuals del club i de l’esport base del municipi.

