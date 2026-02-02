Bonmatí Prou Contaminació insisteix a la Generalitat que retiri la llicència a la fàbrica de bateries
L'associació valora positivament l'informe de l'ARC sobre contaminació del sòl però creu que "es queda curt"
L'associació Bonmatí Prou Contaminació manté la petició a la Generalitat perquè retirin la llicència d'activitat a la fàbrica de reciclatge de bateries que hi ha al municipi de la Selva. Asseguren que l'informe de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que atribueix a la fàbrica la contaminació del sòl és un motiu justificat per prendre aquesta decisió. De fet, valoren positivament "el pas endavant" del Govern amb aquest estudi després d'anys de peticions dels veïns. De tota manera, des de l'associació consideren que "es queda curt" perquè no reconeixen que hi ha presència de compostos orgànics volàtils tòxics que sí que havia detectat un estudi municipal.
Després que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) confirmés que l'empresa Exide amb seu a Sant Julià de Llor i Bonmatí contaminés el sòl, l'Associació Bonmatí Prou Contaminació ha reiterat la petició al Govern perquè clausuri l'activitat. Consideren que l'estudi aporta una justificació contrastada a la preocupació que fa anys que expressen els veïns sobre la possible contaminació de l'empresa.
Per aquest motiu, exigeixen que "es posi fi d'una vegada per totes" a l'activitat de la fàbrica i es revoqui la llicència que va donar la Generalitat a l'empresa. Des de l'associació creuen que cal que el Govern ha de treballar per "preservar la salut de les persones" i això passa per traslladar l'activitat "a una nova ubicació raonadament allunyada de qualsevol nucli urbà". Des de l'entitat avancen que desconeixen "les repercussions econòmiques" que pot suposar revocar l'autorització ambiental que se'ls havia concedit però creuen que cal fer-ho.
Bonmatí Diem Prou recorda que aquest estudi que ha fet l'Agència de Residus de Catalunya arriba després que el novembre de 2023 l'Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí encarregués un estudi olfactomètric i de caracterització d'emissions odoríferes. En aquest document es reconeixia la presència en l'aire de substàncies contaminants per sobre dels valors que es poden considerar tolerables.
Un estudi anterior (del 2017) elaborat pel Laboratori del Centre de Medi Ambient de l'Escola Tècnica Superior de la UPC també feia constar en les conclusions la presència de compostos orgànics volàtils per sobre del llindar recomanat i afegien que algunes d'elles eren substàncies cancerígenes. Per aquest motiu, l'associació creu que ja hi ha prou arguments per a retirar la llicència a la fàbrica de reciclatge de bateries i traslladar l'activitat.
