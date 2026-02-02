La gravetat de l’avaria a Anglès per l’esllavissada en un carrer impedeix restablir el servei
L'Ajuntament posa al servei dels ciutadans camions cisterna per recollir aigua i es reompliran els dipòsits amb aigua no tractada per poder utilitzar les cisternes
Els operaris treballen al carrer per poder instal·lar una nova canonada
La gravetat dels danys causats per l'esllavissada al carrer Pla de la Coma d'Anglès ha impedit restablir el servei d'abastament d'aigua al municipi. L'empresa concessionària Aqualia preveia fer derivacions per circuits secundaris, però ha estat impossible i no s'han pogut oferir ni serveis mínims. Els operaris treballen a la zona per poder instal·lar una nova canonada. L'Ajuntament farà arribar un camió cisterna a l'aparcament de la Burés aquest migdia perquè els ciutadans puguin recollir-ne en garrafes. També es reompliran els dipòsits amb aigua no tractada per poder utilitzar les cisternes.
L'alcalde d'Anglès, Jordi Pibernat, ha explicat que es treballa de les sis del matí per "assegurar tota la zona de l'esfondrament perquè els operaris puguin treballar a la zona del trencament, que és tot argila, i primer de tot s'ha de fer el sanejament". Es treballa per posar una base que permeti instal·lar les noves canonades que per la pressió a la qual circula l'aigua han de tenir una base sòlida.
Els operaris treballen a banda i banda preparant els tubs per poder fer les connexions" el més aviat possible. Esperen que si no surten imprevistos es pugui resoldre amb celeritat, constata l'alcalde.
La situació ha deixat sense aigua no només els habitatges sinó tots els equipaments.
Pibernat ha informat que a quarts d'una del migdia s'espera l'arribada d'un camió cisterna a l'aparcament de la Burés perquè els ciutadans puguin omplir garrafes. També es garantirà l'aigua al CAP, als centres educatius i al centre de dia.
En funció de com vagin els treballs, també s'ha previst reomplir els dipòsits amb aigua no tractada perquè es puguin fer servir les cisternes. "Hem demanat els permisos a Sanitat per omplir els dipòsits amb aigua del canal per fer anar les cisternes". Els veïns s'han adreçat molts als establiments per comprar aigua embotellada. Però el problema, constata l'alcalde, és l'aigua que s'utilitza per als lavabos o altres tasques diàries.
Inicialment, es preveia que es podrien fer derivacions per circuits secundaris i que els dipòsits disposarien de prou aigua per mantenir el subministrament durant el vespre i la nit, però aquesta previsió no s’ha complert i el servei ha quedat interromput a la major part del poble.
El govern posa de manifest que "els danys a la infraestructura són molt greus, amb un trencament total tant del circuit d’impulsió, que va dels pous als dipòsits, com del circuit principal de distribució cap als habitatges".
A més, el terreny és molt inestable i això ha impedit intervenir per motius de seguretat.
L'esfondrament parcial de la calçada cap a la riera es va produir ahir al migdia. L’avís es va rebre 13.44 h. Ha resultat afectada una conducció que alimenta el dipòsit d’aigua potable del poble i això va deixar sense subministrament.
