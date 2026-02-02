Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital

El rescat no s’ha pogut fer amb mitjà aeri i els Bombers l’han tret en llitera d’una zona boscosa

Lateral d'un helicòpter del SEM

Eva Batlle

Arbúcies

Un home de 82 anys ha caigut per un desnivell d’uns 20 metres aquest dilluns a Arbúcies, a la zona del nucli d’Adoberies, a la Bassa de les Eugues. L’avís s’ha rebut cap a un quart de dotze del migdia.

Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, entre elles l’helicòpter amb efectius del GRAE i un metge del SEM. Cap a les dotze han localitzat l’home ferit, però han comprovat que, per la vegetació i l’orografia del terreny, no es podia fer l’evacuació amb el gruatge del mitjà aeri.

Davant d’aquesta situació, els equips d’emergència han optat per treure’l a peu: l’han immobilitzat i l’han evacuat en llitera fins a l’ambulància. Posteriorment, ha estat transferit a l’helicòpter medicalitzat del SEM, que l’ha traslladat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Segons les primeres informacions dels Bombers, l’home ha resultat ferit de poca gravetat i presentava un fort cop al cap.

