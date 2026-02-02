Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
El rescat no s’ha pogut fer amb mitjà aeri i els Bombers l’han tret en llitera d’una zona boscosa
Un home de 82 anys ha caigut per un desnivell d’uns 20 metres aquest dilluns a Arbúcies, a la zona del nucli d’Adoberies, a la Bassa de les Eugues. L’avís s’ha rebut cap a un quart de dotze del migdia.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, entre elles l’helicòpter amb efectius del GRAE i un metge del SEM. Cap a les dotze han localitzat l’home ferit, però han comprovat que, per la vegetació i l’orografia del terreny, no es podia fer l’evacuació amb el gruatge del mitjà aeri.
Davant d’aquesta situació, els equips d’emergència han optat per treure’l a peu: l’han immobilitzat i l’han evacuat en llitera fins a l’ambulància. Posteriorment, ha estat transferit a l’helicòpter medicalitzat del SEM, que l’ha traslladat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Segons les primeres informacions dels Bombers, l’home ha resultat ferit de poca gravetat i presentava un fort cop al cap.
