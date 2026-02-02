Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intercepten a Sant Hilari tres homes amb material per cometre robatoris

Els tres ocupants, amb antecedents, van quedar en llibertat però la Policia Local els va requisar els objectes

El material susceptible de ser usat per robatoris i requisat per la Policia Local de Sant Hilari Sacalm. / Policia Local de Sant Hilari Sacalm

Eva Batlle

Sant Hilari Sacalm

La Policia Local de Sant Hilari va interceptar divendres -30 de gener- al matí un vehicle d’interès policial després que saltés l’alerta als lectors de matrícules. El cos va activar la recerca i, un cop localitzat el turisme, el va aturar i hi va identificar tres homes a l’interior.

Durant l’escorcoll del vehicle, els agents van trobar al maleter diverses eines i objectes que s’utilitzen habitualment per forçar accessos, com ara una radial, tornavisos, a més de gorros, mascaretes i roba fosca. Tot aquest material es va comissar preventivament.

Segons la policia, als tres ocupants -procedents de països de l’Est- els consten múltiples antecedents per delictes com robatoris a domicilis i establiments, violència de gènere, defraudació i salut pública. Tot i això, van quedar en llibertat perquè no se’ls ha pogut relacionar amb cap fet delictiu concret.

