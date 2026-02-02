Malestar entre els usuaris de Rodalies a Maçanet per seguir enllaçant amb bus: "Cada dilluns és la mateixa història"
L'afluència de passatgers a l'estació baixa, però els que venen ho fan resignats i assumint els retards
Malestar entre els usuaris de Rodalies a l'estació de Maçanet-Massanes per haver de seguir depenent de l'enllaç amb bus amb Blanes. Els pocs usuaris que s'hi han acostat aquest dilluns es mostraven resignats i tots esperen poder recuperar completament el servei "com més aviat millor". La Noemí Rocamora ha de viatjar a Barcelona i agafa el tren cada dia i lamenta que "encara estiguem així". "Cada dilluns ens diuen que es restableix el servei i cada dilluns ens trobem la mateixa història", es queixa. A més, el retard d'alguns trens ha fet que el bus hagués d'esperar-se més estona abans de fer el viatge cap a Blanes i això ha generat encara més malestar entre els que arribaven abans. "Que es coordinin amb els trens", deia un usuari.
Poca sorpresa entre els usuaris de Rodalies a l’estació de Maçanet-Massanes en comprovar que havien de seguir fent el viatge amb bus fins a Blanes. La gran majoria es resignava, si bé molts mostraven "indignació". És el cas de la Noemí Rocamora que no es creu "res" del que diu el Govern quan anuncien un retorn a la normalitat. A més, Rocamora lamenta que "hagi hagut de passar el que ha passat" perquè es faci una inversió en Rodalies i una revisió de l’estat de les infraestructures.
Qui també es mostra molt contrariat és en Marcelo Medano. Ell treballa a Tordera (Maresme) i cada dia es desplaça des de Barcelona, on viu. Explica que d’ençà que van començar els problemes a Rodalies arriba entre mitja hora i una hora tard a la feina.
A més, Medano es queixa que "tampoc hi ha coordinació entre el tren i el bus". De fet, el primer autobús que s’ha acostat a recollir passatgers a l’estació aquest dilluns s’ha esperat durant prop de mitja hora a què arribés un tren que venia de Figueres i que anava amb retard.
"Tant de bo es coordinessin i així podríem arribar més o menys en hora, però tampoc. Esperem que els que gestionen tot això ho facin millor. Tampoc en traurem res d’enfadar-nos", assenyala Medano.
Perdre la fe
Una altra usuària, l’Anastasia Opanenko, admet que ja ha perdut "la fe en els trens". "Cada dia no saps què passarà, i només espero que torni a la normalitat al més aviat possible, però jo ja no em crec res", recalca. És més, Opanenko indica que hi ha companyes seves han deixat d’agafar el Rodalies per la manca de fiabilitat en el servei.
Així mateix, altres passatgers com en José Manuel Martínez, critiquen que la informació que dona Renfe i Adif després no es correspon amb la realitat. "Vinc de Sant Celoni. Ahir a la nit a internet et sortia que hi haurà un D14, però aquest matí ha desaparegut. Haig d’anar al metge, m’he despertat abans perquè sabia que els trens no circulaven bé, però, tot i això, vaig tard", lamenta.
