Roca dura al subsol complica la reparació a Anglès que confia recuperar el servei d’aigua aquest dimarts
L'Ajuntament ha pogut constatar que les cases no perillen i ja s'estudia el proper pas amb la construcció d'un nou mur de contenció
La gravetat de l'avaria a Anglès per l'esllavissada en un carrer impedeix restablir el servei
Entrebancs a l'obra han obligat els operaris a aturar els treballs durant la nit per restablir el servei d'aigua potable a l'Anglès després de l'esllavissada al carrer Pla de la Coma que va malmetre la canonada d'impulsió. A primera hora el personal de l'empresa adjudictària del servei, Aqualia, esperaven més material per reprendre'l i s'espera, tot i que la gravetat dels danys no ho permet assegurar, que avui es pugui restablir. Paral·lelament, estudien què va causar l'esfondrament, la situació dels habitatges que s'ha pogut constatar que no perillen, i la construcció d'un nou mur de contenció.
L'alcalde, Jordi Pibernat, ha explicat que ahir va aparèixer roca dura al subsol "que és una bona senyal perquè els pisos estan sobre penya, que era una de les preocupacions, la fonamentació dels habitatges". Però això va obligar a demanar més material per poder reomplir i no se'ls va poder servir ahir. "Ara de bon matí està a punt d'arribar i contem tenir fetsa la base i les connexions a mitja tarda", diu l'alcalde.
Si no surten més entrebancs, perquè l'alcalde recorda que els danys són molt grans i la reparació complexa, es rependria el servei. "El problema és que les canonades, al haver perdut tanta base, hi ha gairebé tres metres, s'ha de refer tot, i no és una avaria normal", constata Pibernat.
Reomplint dipòsits i camions cisterna
Mentre no hi hagi servei continuen reomplint els dipòsits amb aigua no tractada per a l'ús de cisternes, tot i que són conscients que no arriba a tot arreu correctament.
D'altra banda, des de primera hora del matí han arribat els camions cisternes que permeten als ciutadans recollir aigua en garrafes.
La canonada que es va trencar diumenge al migdia en esfondrar-se una part del carrer és la d'impulsió per on l'aigua circula a mola pressió.
Un segon pas, que haurà d'afrontar Anglès i en el qual ja s'ha començat a treballar és la construcció d'un mur de contenció nou davant la riera. Explica l'alcalde que l'actual és dels anys cinquanta o seixanta "i no ens la podem jugar que torni a passar". Però això obligarà a tenir el carrer afectat en els propers dos mesos com a mínim mentre no es redacti el projecte, s'aprovi, es liciti i adjudiqui. "De moment mirarem de connectar l'aigua i després mirarem d'avançar", remarca l'alcalce que constata que s'han sumat dos problemes, l'esfondrament i el fet que hi passi la connexió de l'aigua del poble.
