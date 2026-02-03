Cedeix un nou tram del mur de contenció a Anglès i trenca una nova canonada d'aigua
Els operaris treballen per fer un 'bypass' i restablir la connexió
Anglès treballa en un nou tram de canonada d'aigua després que aquesta tarda hagi cedit un altre part del mur de contenció que hi ha al carrer del Pla de la Coma, a sobre de la riera de Sant Amanç. Aquest diumenge va caure part del mur i va provocar el trencament de la canonada d'aigua que deixava sense subministrament a la major part del poble. Aquest dimarts a la tarda s'havien connectat les canonades d'impuls i d'abastament però mentre s'omplien els pous ha cedit un altre tram del mur. Ara, els operaris treballen per fer un 'bypass' per tal que es pugui redirigir l'aigua cap als pous.
L'esllavissada del mur de contenció al carrer del Pla de la Coma a Anglès d'aquest diumenge segueix portant cua. Després que aquesta tarda els operaris aconseguissin connectar la canonada que havia caigut a la riera de Sant Amanç el diumenge, una nova esllavissada que s'ha produït aquest dimarts al vespre ha trencat una nova canonada d'aigua.
La primera esllavissada va passar el diumenge al migdia. Des d'aleshores, la majoria dels veïns no tenen aigua a casa. Amb la caiguda del mur, es va esfondrar un tram de carrer i això va fer que es trenqués la canonada que connecta amb el dipòsit municipal, deixant pràcticament tot el poble sense aigua corrent.
La intenció inicial era que al llarg del dilluns es pogués substituir el tram de canonada trencada i els veïns poguessin tornar a fer servir aigua de la xarxa per dutxar-se o anar al lavabo. Diverses dificultats en les obres, però, han obligat a retardar aquesta connexió. El principal motiu és que calia instal·lar uns blocs de formigó per fer de base a la canonada i, d'aquesta manera, clavar amb grapes el nou tub i recuperar la connexió entre la xarxa i el dipòsit municipal.
Els operaris no van poder arribar a col·locar tots els blocs de formigó i això ha fet que el servei encara no s'hagi reprès. A primera hora de la tarda s'ha connectat el tub d'impulsió que connecta els pous amb el dipòsit i també la d'abastament. Això ha permès activar les bombers per tal que impulsessin aigua. En aquest procés, però, ha cedit un nou tram del mur de contenció i s'ha trencat una altra canonada d'aigua.
Ara, treballen en refer la connexió entre el carrer del Pla de la Coma i la xarxa per tal que redirigeixin l'aigua cap als pous.
El consistori calcula que des del moment que pugi aigua al dipòsit fins a reestablir la pressió normal a totes les cases poden passar unes quatre hores. Mentrestant, aquest dimarts han mantingut oberta la cisterna d'aigua potable que hi ha a l'antiga fàbrica Burés. Un camió va portar-la dilluns a la tarda i es va obrir als veïns. Aquest dimarts, s'ha tornat a posar a disposició de la gent del poble entre les deu del matí i la una del migdia i entre les quatre de la tarda i les vuit del vespre.
