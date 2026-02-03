Comencen les obres d'il·luminació al carril bici de Breda a l'estació del tren
La nova instal·lació, amb una inversió de 189.000 euros, millorarà la seguretat dels ciclistes i vianants.
Aquest febrer han començat les tasques d'il·luminació al carril bici que connecta el nucli de Breda amb l'estació de tren de Riells i Viabrea-Breda. La instal·lació millorarà la visibilitat i la seguretat dels vianants i ciclistes, especialment de nit.
Les intervencions per instal·lar un sistema d'il·luminació al carril bici entre Breda i Riells i Viabrea han començat aquesta setmana. L'objectiu d'aquesta actuació, finançada amb una subvenció de la Unió Europea, és garantir una circulació més segura per a vianants i ciclistes, millorant la visibilitat en horari nocturn. La inversió inicial del projecte és de 189.000 euros, i es preveu que els treballs s'estenguin per tot el recorregut del carril bici.
El projecte, que ja ha començat al tram dins del terme municipal de Riells i Viabrea, inclou la instal·lació de balises baixes per assegurar una il·luminació eficient i respectuosa amb l'entorn. Dídac Manresa, l'alcalde de Breda, ha destacat la importància d'aquesta actuació: "Aquesta il·luminació és fonamental per garantir una mobilitat més segura i sostenible entre els dos municipis i l'estació de tren."
Paral·lelament, aquesta actuació forma part d'un conjunt d'inversions finançades amb fons europeus, que també han permès la instal·lació de pàrquings de bicicletes al nucli urbà de Breda a finals de 2025. A més, la millora de la seguretat viària entre aquests dos punts complementa altres millores urbanístiques en la zona.
Acaba la urbanització del carrer Marcel·lí Trunas
D'altra banda, l'Ajuntament de Breda ha finalitzat també les actuacions d'urbanització del carrer Marcel·lí Trunas, millorant l'accessibilitat i la mobilitat del nucli urbà. Aquesta reforma, finalitzada a gener de 2026, ha abastat més de 300 metres quadrats i ha inclòs la creació de noves xarxes de serveis, com el sanejament i la il·lu. Els treballs continuaran en les pròximes setmanes, amb l'objectiu de completar tota la infraestructura abans de la pròxima temporada. L'Ajuntament recorda que, tot i les millores en la mobilitat, queda prohibit estacionar sobre les voreres per garantir la seguretat dels vianants.
