Maçanet de la Selva aprova un pressupost de 10,7 milions
L'Ajuntament acabarà d'executar les inversions en curs i un cop es disposi de la liquidació aprovada es decidiran les properes
Els comptes incorporen el nou sistema de gestió de residus amb els contenidors intel·ligents
L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ha aprovat inicialment el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 10.751.740,89 euros. Respecte a les inversions, el consistori està executant les provinents de l’exercici anterior i que, un cop es disposi de la liquidació aprovada, es valoraran noves actuacions. El pressupost inclou el nou sistema de gestió de residus amb contenidors intel·ligents.
El text ha prosperat amb els vots a favor de SOM Maçanet i amb l’abstenció dels grups municipals de Més x Maçanet i del PSC.
L’alcaldessa, Natàlia Figueras, ha defensat el document com “un pressupost que aposta clarament per les persones i per la millora contínua dels serveis municipals, tot garantint l’equilibri econòmic i la sostenibilitat de l’Ajuntament”. En la mateixa línia, la regidora d’Hisenda, Anna Fàbregas, ha atribuït l’augment del pressupost a “la bona gestió i feina tècnica d’aquests darrers anys” i ha afirmat que això ha permès mantenir i ampliar serveis “mantenint la premissa de no ofegar fiscalment al ciutadà un any més”.
Reforç en territori, educació i benestar social
Segons el document aprovat inicialment, el pressupost preveu reforçar recursos en àmbits de gestió del territori, com la mobilitat, les neteges de franges perimetrals i zones verdes i les millores a la via pública. També incorpora un increment de partides en serveis educatius i en benestar social, amb accions i assessorament en matèria d’habitatge i la gestió del CIS-SAIAR.
En el debat plenari, Figueras ha resumit l’orientació dels comptes assegurant que “es consoliden els serveis engegats, de tots els àmbits, i s’aposta per millorar-los i fer-los créixer, sempre donant suport a les entitats locals”.
Implantació del nou model de residus
El 2026 també ha de servir per desplegar el model de recollida de residus escollit per la ciutadania la primavera passada. El govern municipal preveu portar a aprovació plenària “en les pròximes setmanes” la nova forma de gestió i iniciar els treballs per implantar el sistema de contenidors intel·ligents. L’objectiu és arribar al 60% de reciclatge, des d’un percentatge actual “al voltant del 50%”, amb una tendència a l’alça, segons les dades de millora durant el 2025.
El pressupost manté l’organització en tres grans àrees: àrea de gestió (alcaldia, hisenda, personal, noves tecnologies i comunicació), serveis a les persones (educació, gent gran, festes, promoció econòmica, comerç i turisme, benestar social, habitatge, salut, esports i cultura, entre d’altres) i gestió del territori (urbanisme, mobilitat, seguretat i serveis municipals).
Els comptes contemplen:
- Urbanisme (Honoraris i assessorament jurídic i Contractació de projectes) 80.000 euros.
- Seguretat (Alarmes i càmeres de seguretat, material de la Policia Local, servei de grues i dipòsit municipal) 88.000 euros.
- Mobilitat (Transport públic, punts de recàrrega, pla de seguretat i mobilitat) 83.981,47 euros
- Veïnatge, comunitat i entorn (Franges i zones verdes, protecció fauna i flora, anàlisi aigua, manteniment arbrat i subvencions a entitats) 260.250 euros
- Serveis municipals i via pública (serveis de recollida i tractament de residus, manteniment de maquinària, neteja via púyblica, manteniment equipaments, camins, claveguerams i voreres, subministrament d'energia, manteniment de parcs i jardins) 2.489.766 euros.
- Alcaldia (Defensa jurídica, neteja edificis, arxiu municipal i assegurances) 589.750 euros.
- Noves tecnologies (Comunicacions, material informàtic, pàgia web i aplicació) 133.100 euros.
- Personal (85 treballadors) 4.795.628,47 euros.
- Comunicació (Comuniació institucional, comunicacions postals, publicitat i covenis) 44.000 euros
- Hisenda (Lloguers de terrenys per aparcaments, servei tributari CCS, atorgaments beneficis fisals) 584.965,66 euros
- Educació (Subvencions, escola de música i emfc, casal d'estiu, projecte suport educatiu i llengua, tallers i cursos temàtics, biblioteca) 399.600 euros.
- Benestar social, habitatge, benestar animal i salut 289.959,99 euros.
- Festes (Festa Major, revetlla Martorell, festes de Nadal, subvencions a entitats) 257.300 euros.
- Promoció econòmica 39.000 euros.
- Comerç i Turisme 78.400 euros.
- Joventut 22.200 euros.
- Gent gran 222.465 euros.
- Cultura 71.950 euros.
- Igualtat 51.000 euros.
Amb aquesta aprovació inicial també es dona per aprovada la plantilla i la Relació de Llocs de Treball.
