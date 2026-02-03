Tres ferits en una col·lisió de dos cotxes a Vidreres
L'accident ha tingut lloc a la C-63
Tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit a la C-63 a Vidreres.
A dos quarts de deu del matí, dos vehicles han col·lidit per causes desconegudes a la C-63. Els Mossos d'Esquadra, el SEM i Bombers han acudit immediatament al lloc de l'incident.
Quan han arribat, els serveis d'emergència han trobat dues persones atrapades dins dels vehicles, però sense estar bloquejades, segons els Bombers. Ambdós han estat rescatats i atesos pel SEM. Tots tres ferits han estat evacuats a l'hospital comarcal de Blanes.
