Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
xarxes socialsesfondrament Anglèssala de concerts GironaRodaliesLluc SalellasTer StegenPau Cubarsí
instagramlinkedin

Tres ferits en una col·lisió de dos cotxes a Vidreres

L'accident ha tingut lloc a la C-63

Ambulàncies del SEM.

Ambulàncies del SEM. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit a la C-63 a Vidreres.

A dos quarts de deu del matí, dos vehicles han col·lidit per causes desconegudes a la C-63. Els Mossos d'Esquadra, el SEM i Bombers han acudit immediatament al lloc de l'incident.

Notícies relacionades

Quan han arribat, els serveis d'emergència han trobat dues persones atrapades dins dels vehicles, però sense estar bloquejades, segons els Bombers. Ambdós han estat rescatats i atesos pel SEM. Tots tres ferits han estat evacuats a l'hospital comarcal de Blanes.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents