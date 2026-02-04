Amer, la Cellera i Bonmatí deixen equipaments a Anglès perquè es dutxin els veïns
L'Ajuntament facilita aigua a domicili a les persones grans que viuen soles
S'espera recuperar el servei en breu, però no serà apta per a l'ús de boca fins 24 hores més tard
Els ajuntaments de la Cellera, Amer i Bonmatí han cedit equipaments als veïns d'Anglès perquè puguin dutxar-se. L'Ajuntament, d'altra banda, facilita aigua a domicili a les persones grans. Continuen els treballs de reparació de les canonades de la xarxa d'abastament després de l'esfondrament diumenge al carrer Pla de la Coma i que ahir en cedís un tram més.
L'Ajuntament d'Amer cedeix les dutxes del camp de futbol de dotze a dues del migdia i el de la Cellera de Ter de cinc a vuit del vespre. I finalment Bonmatí ofereix el camp de futbol de vuit a deu del vespre.
Es mantenen les mesures perquè els veïns puguin tenir aigua que poden recollir en garrafes d'un camió cisterna. L'ajuntament ha fet trucades a 160 persones majors de 75 anys per si necessitaven que se'ls facilités a casa i demana als veïns que si tenen coneixement de persones que requereixin ajuda ho facin saber.
L'alcalde, Jordi Pibernat, ha agraït als tres municipis veïns la cessió d'equipaments. Segons ha explicat, durant tota la nit s'ha estat treballant en el muntatge del bypass després que ahir cedís un altre tram de mur. En principi, esperen que aviat es pugui connectar. Però posa de manifest que no serà apta per al consum fins 24 hores més tard. Per això s'ha portat una cisterna més d'aigua.
El diumenge l'esfondrament del carrer va malmetre la canonada d'impulsió i es treballa intensament per la seva reposició i la connexió a la xarxa d'abastament. La gravetat dels danys ha comportat alguns entrebancs en trobar roca al subsol o ahir a la tarda quan es treballava amb la connexió de les canonades d'impuls i d'abastament, mentre s'omplien els pous va cedir un altre tram del mur. Els operaris treballaven per fer un 'bypass' per tal de poder redirigir l'aigua cap als pous.
