El Carnaval de la Costa Brava Sud congregarà més de 125.000 persones a Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
Lloret serà el primer municipi on desfilarà la gran rua el 14 de febrer
El Carnaval de la Costa Brava Sud preveu reunir més de 125.000 persones entre els actes que es faran del 12 al 28 de febrer a Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. El dissabte 14 Lloret de Mar acollirà la gran rua a partir de dos quarts de cinc de la tarda i el diumenge 15 tornaran a desfilar totes les comparses a les dotze del migdia. A partir de les cinc de la tarda, la gran rua es traslladarà a Blanes i finalment Tossa de Mar farà la gran rua de ressaca el dissabte 28 a dos quarts de cinc de la tarda. A banda de la gran rua, els municipis han previst diverses activitats complementàries amb la música com a principal reclam.
La gran novetat d'aquest any del carnaval és el primer karaoke que organitza Lloret de Mar el dissabte 14 de febrer a partir de dos quarts de vuit del vespre al pavelló municipal d'esports. A les onze de la nit, la plaça de la Vila hi haurà DJ Xirgo, una sessió musical que es complementarà amb servei de bar.
A més, Lloret de Mar farà l'enterrament de la sardina el dimecres 18 de febrer a les set del vespre. El seguici sortirà de la plaça dels Germans Maristes i acabarà a la plaça de la Vila amb el tradicional sopar de cigrons i peix a càrrec de l'entitat Xino-Xano.
El municipi de Blanes organitza la Festa del Carnestoltes que organitza el Consell Local de Joventut el divendres 13 de febrer. A dos quarts de vuit del vespre arribarà el rei Carnestoltes amb la xaranga Band The Marxa i una cercavila que anirà des de la roca de Sa Palomera fins a la plaça dels Dies Feiners. En aquest punt hi haurà música fins la matinada.
El dissabte 14, Blanes farà una activitat per al públic infantil, juvenil i familiar amb tallers creatius, inflables i un concurs de difresses a la plaça dels Dies Feiners. Finalment, el 2 de març es farà la rua de carnaval amb 23 carrosses i 13 comparses de Blanes.
Per la seva banda, Tossa de Mar farà una rua infantil el divendres 13 de febrer a les tres de la tarda. El dissabte 14 es farà el concurs de disfresses al lloc de treball i al vespre es farà el pregó del Rei Carnestoltes. A més, també es farà la rua nocturna a partir de les vuit del vespre, amb la xaranga Damm-er.
El dimecres 18 de febrer també es farà l'enterrament de la sardina a partir de dos quarts de cinc de la tarda amb premis i xocolatada per a tothom. Finalment, el dissabte 28 es rebrà la gran rua de ressaca.
El Carnaval de la Costa Brava Sud va néixer l'any 2012, de la voluntat d’aquestes tres viles costaneres de promocionar conjuntament les seves rues de Carnaval i actualment és un esdeveniment de referència a la Costa Brava.
