Jutgen un professor d'institut de Blanes acusat d'enviar una fotografia dels genitals a alumnes de 2n d'ESO
El processat diu que "mai" ha enviat cap imatge íntima i la defensa sosté que el perfil d'Instagram no era seu
L'Audiència de Girona ha jutjat un professor d'institut de Blanes acusat d'enviar una fotografia dels genitals a alumnes de 2n d'ESO. S'enfronta a 1 any de presó per exhibicionisme. Els alumnes han explicat que van crear un perfil fals d'Instagram per fer "una broma" a un company, però van acabar parlant amb el professor fent-se passar per una menor de 16 anys. Les converses, han dit, van anar pujant de to fins que els alumnes li van enviar una fotografia d'uns pits que van trobar per Internet i l'usuari va remetre la fotografia d'un penis. El processat ha dit que "mai" ha fet arribar cap imatge íntima per xarxes socials i la defensa al·lega que no s'ha acreditat que el perfil des d'on es va fer l'enviament fos de l'acusat.
La fiscalia l'acusa d'un delicte d'exhibicionisme i demana 1 any de presó, 5 anys de llibertat vigilada i la inhabilitació per treballar en qualsevol feina que suposi tenir un contacte amb menors durant 6 anys.
El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha començat amb la declaració dels alumnes que l'any 2023 feien 2n d'ESO en un institut de Blanes i van crear un perfil fals d'Instagram. Segons han explicat, el compte el van fer per fer "una broma" a un company de classe i hi tenien accés diversos estudiants.
A través del compte fals, van acabar establint contacte amb un perfil que els menors (que llavors tenien uns 14 anys) atribueixen a un professor seu. Durant la declaració, els alumnes han detallat que es van fer passar per una noia de 16 anys i que creuen que parlaven amb l'acusat que va arribar a enviar notes d'àudio i li van reconèixer la veu. A banda que es va identificar amb el nom i va dir que era professor.
Els alumnes han concretat que la conversa va anar pujant de to en el contingut i la fiscalia sosté que hi havia "connotació sexual".
Finalment, el 28 de febrer del 2023, els alumnes van enviar una fotografia d'uns pits que van trobar per Internet fent-se passar per la menor de 16 anys i l'acusat va respondre enviant "una fotografia d'uns genitals". La fiscal argumenta que va fer l'enviament "amb ànim libidinós" i "limitant-se a donar per vàlida" l'edat de la seva interlocutora i, per tant, entenent que era una menor d'edat.
El cas es va destapar quan una exalumna del centre va rebre la fotografia per error al seu mail escolar i ho va fer saber als seus pares, que ho van comunicar als Mossos d'Esquadra. Els agents han explicat que, d'entrada, van investigar el cas per un presumpte delicte de revelació de secrets en el qual el professor podia ser víctima. Per això, quan van parlar amb ell no va ser com a investigat ni informant-lo dels seus drets.
El van identificar a través de la direcció de l'institut i utilitzant el nom i cognom que havia donat al perfil fals d'Instagram: "Així vam descobrir que un grup d'alumnes havia trolejat un professor". Els Mossos han dit al judici que no van fer cap altra investigació ni diligència per confirmar que l'usuari des d'on s'havia enviat la fotografia dels genitals era de l'acusat.
El processat, que ha declarat al final del judici, només ha respost a una pregunta de la seva advocada i ha dit que "mai" ha enviat una imatge d'uns genitals masculins a través de les xarxes socials. La defensa al·lega que no s'ha acreditat que el perfil d'Instagram fos de l'acusat i demana l'absolució.
El judici ha quedat vist per a sentència.
