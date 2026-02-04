Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carnaval de la Costa Brava Sud 2026 | Programa d'actes

Consulta la programació del carnaval de la Costa Brava Sud 2026

Imatge d'arxiu del Carnaval de la Costa Brava Sud.

Imatge d'arxiu del Carnaval de la Costa Brava Sud. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

Lloret de Mar

Dijous 12 de febrer

  • Cercavila de Carnaval · 18 h · S’inicia a la pista del Centre Cívic de Can Carbó i segueix pels carrers del barri · Organitza el Centre Cívic de Can Carbó Jove.

Divendres 13 de febrer

  • Concurs de disfresses al lloc de treball · 10 a 13 h · 16 a 18 h
  • Arribada del Carnestoltes · 19 h · Des del Puntet de Lloret fins arribar a la plaça de la Vila. En arribar, benvinguda al rei Carnestoltes.
  • Concert del grup Waikiki · 20 h · A la plaça de la Vila. Mongetes amb botifarra per a tothom que vagi disfressat · Amb la col·laboració de Xino-Xano.

Dissabte 14 de febrer

  • Concurs de disfresses al carrer · 11 a 13.30 h · Pels carrers del centre del poble. És un concurs per a totes les edats i les inscripcions es fan el mateix dia.
  • Gran Rua i concurs de Carnaval · 16.30 h · S’inicia al passeig de Camprodon i Arrieta, passa pel passeig de Verdaguer, el passeig d’Agustí Font, l’avinguda de Just Marlès i l’avinguda del Rieral.
  • Concurs de Karaoke · 19.30 h · Primer concurs de karaoke de Carnaval. Inscripcions prèvies a festes@lloret.cat i el mateix dia del concert. · Places limitades, bases al web lloret.cat.
  • Lliurament dels premis de la Rua de Carnaval · 22 h
  • Actuació de DJ Xirgo · 23 h · Tot es farà a la Plaça de la Vila. Hi haurà servei de bar amb begudes i entrepans.

Diumenge 15 de febrer

  • Gran Rua el Sarau de Carnaval · 12 h · S’inicia al passeig de Camprodon i Arrieta, passa pel passeig de Verdaguer, el passeig d’Agustí Font, l’avinguda de Just Marlès i l’avinguda del Rieral. Rua oberta a la participació popular, amb inscripció prèvia a la categoria Grups.

Dimecres 18 de febrer

  • Enterrament de la sardina · 19 h · Sortida del seguici des de la plaça dels Germans Maristes fins a la plaça de la Vila · Lliurament de premis de les categories de disfresses al carrer, escolar, lloc de treball i premis de la rua del Sarau. Lectura del testament i ball popular. Giregons i peix per a tothom · Amb la col·laboració del Xino-Xano · Cal anar vestit de xancam per acompanyar el seguici de dol · Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar · L’organització pot modificar aquest programa per causes imprevistes.

Blanes

Divendres 13 de febrer

  • Carnaval Jove · 17.30 h · Arribada del rei i la reina Carnestoltes, acompanyats de la Percussió Diables Sa Forcanera · Arribada a Sa Palomera, recorregut: passeig de Cortils i Vieta, carrer de la Muralla, passeig de Dintre, carrer de Pere Roure fins a la plaça dels Dies Feiners · A l’arribada a la plaça dels Dies Feiners, pregó a càrrec del rei i reina Carnestoltes · A càrrec del departament de Joventut del Consell Local de Joventut.
  • Xocolatada i activitats infantils · 18 h · A càrrec del departament de Joventut de Roses.
  • Cercavila del rei i reina Carnestoltes, acompanyats de la xaranga Xaranganet · 20.30 h · Recorregut: Arc dels Copatrons, carrer del Bacallà, carrer de l’Hospital, passeig de Dintre, carrer de la Muralla, carrer del Raval, plaça de la Verge Maria, fins a la plaça dels Dies Feiners. · A l’arribada a la plaça dels Dies Feiners, pregó a càrrec del rei i reina Carnestoltes.
  • Actuació del grup de versions Dinastia Z · 22 h
  • Actuació de DJ Calvins · 00 h · Servei de bar

Dissabte 14 de febrer

  • Activitats infantils i juvenils · 17 a 20 h · A la plaça dels Dies Feiners. Tallers gratuïts de carnestoltes per a tota la mainada a càrrec de la Xaranca i animació infantil amb el grup Viri, Virom.
  • Concurs infantil de disfresses · 17 a 18.15 h. Inscripcions al concurs. Més informació a blanes.cat/carnaval · 18.15 h. Desfilada del concurs de disfresses infantils · 19.45 h. Lliurament de premis del concurs de disfresses infantils.

Diumenge 15 de febrer

  • Desfilada de carrosses i comparses · 17 h · S’inicia a la rambla Joaquim Ruyra amb carrer riera Alta, plaça de Catalunya, passeig de la Marina i plaça dels Països Catalans.

Tossa de Mar

Divendres 13 de febrer

  • Rua infantil de l’escola · 15 h · Sortida de l’Escola Ignasi Melé i Farré.

Dissabte 14 de febrer

  • Concurs de disfresses al lloc de treball · Durant tot el dia.
  • Pregó de Carnestoltes · 11 h · Davant de Can Paset.
  • 35a Rua d’en Xoxa · 11 h · Tradicional rua de disfresses EN BICICLETA pels carrers de la vila, en record d’en Josep Roura, “XOXA” · Final d’etapa i lliurament de premis al Bar Josep · Mestre de cerimònies: Carnestoltes · Activitat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tossa.
  • 5a Rua nocturna de Carnaval · 20 h · Inici de la 5a Rua Nocturna: cercavila pels carrers de Tossa amb acompanyament musical de la XARANGA DAMM-ER, finalitza al passeig de Mar.

Diumenge 15 de febrer

  • Festa infantil de les disfresses · 11.30 h · Inici de la festa infantil amb l’actuació del Grup POLNORD, música per canviar el món, a la plaça de l’Antic Hospital de Sant Miquel · Amb la millor música i les presentacions de les disfresses infantils!

Dimecres 18 de febrer

  • Dimecres de cendra · 11 h · Missa de Dimecres de Cendra a l’església parroquial
  • Enterrament de la sardina i entrega de premis · 16.30 h · Sortida des de l’avinguda Catalunya (a l’alçada de les escoles) fins a la plaça de la Concòrdia, rua d’acompanyament de la sardina fins a cremar-la i enterrar-la · Tot seguit, lliurament de premis (Concurs de disfresses al Lloc de Treball, Rua Nocturna i Festa Infantil) · Xocolatada per a tothom · Acte amb la col·laboració de l’Associació de Carnaval Les Dones.

Dissabte 28 de febrer

  • La Rua sènior del Carnaval · 11 h · Rua de la nostra gent gran. Inici a l’avinguda de Ferran Agulló - avinguda de Catalunya - final de rua direcció de tornada a la Residència · Organitzada per la Residència TUSGS.
  • Gran Rua Ressaca del Carnaval · 16.30 h · Inici a la rambla de Joan Maragall - avinguda de Ferran Agulló - avinguda de Catalunya - final de rua davant del parc de Bombers de Tossa.
  • Sambòdrom · Concurs de coreografia al Pavelló Municipal.
  • Gran gala de premis · Amb els periodistes Gemma Alegrí (Cadena Ser) i Maria Bouabdellah (3Cat) i sessió de Dj de Marco Emiliani.
  • Festa After Premis · Gran festa de final de Carnaval amb sorpreses, regals i el Premi Gamberro per als que no han guanyat.

