Carnaval de la Costa Brava Sud 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval de la Costa Brava Sud 2026
Lloret de Mar
Dijous 12 de febrer
- Cercavila de Carnaval · 18 h · S’inicia a la pista del Centre Cívic de Can Carbó i segueix pels carrers del barri · Organitza el Centre Cívic de Can Carbó Jove.
Divendres 13 de febrer
- Concurs de disfresses al lloc de treball · 10 a 13 h · 16 a 18 h
- Arribada del Carnestoltes · 19 h · Des del Puntet de Lloret fins arribar a la plaça de la Vila. En arribar, benvinguda al rei Carnestoltes.
- Concert del grup Waikiki · 20 h · A la plaça de la Vila. Mongetes amb botifarra per a tothom que vagi disfressat · Amb la col·laboració de Xino-Xano.
Dissabte 14 de febrer
- Concurs de disfresses al carrer · 11 a 13.30 h · Pels carrers del centre del poble. És un concurs per a totes les edats i les inscripcions es fan el mateix dia.
- Gran Rua i concurs de Carnaval · 16.30 h · S’inicia al passeig de Camprodon i Arrieta, passa pel passeig de Verdaguer, el passeig d’Agustí Font, l’avinguda de Just Marlès i l’avinguda del Rieral.
- Concurs de Karaoke · 19.30 h · Primer concurs de karaoke de Carnaval. Inscripcions prèvies a festes@lloret.cat i el mateix dia del concert. · Places limitades, bases al web lloret.cat.
- Lliurament dels premis de la Rua de Carnaval · 22 h
- Actuació de DJ Xirgo · 23 h · Tot es farà a la Plaça de la Vila. Hi haurà servei de bar amb begudes i entrepans.
Diumenge 15 de febrer
- Gran Rua el Sarau de Carnaval · 12 h · S’inicia al passeig de Camprodon i Arrieta, passa pel passeig de Verdaguer, el passeig d’Agustí Font, l’avinguda de Just Marlès i l’avinguda del Rieral. Rua oberta a la participació popular, amb inscripció prèvia a la categoria Grups.
Dimecres 18 de febrer
- Enterrament de la sardina · 19 h · Sortida del seguici des de la plaça dels Germans Maristes fins a la plaça de la Vila · Lliurament de premis de les categories de disfresses al carrer, escolar, lloc de treball i premis de la rua del Sarau. Lectura del testament i ball popular. Giregons i peix per a tothom · Amb la col·laboració del Xino-Xano · Cal anar vestit de xancam per acompanyar el seguici de dol · Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar · L’organització pot modificar aquest programa per causes imprevistes.
Blanes
Divendres 13 de febrer
- Carnaval Jove · 17.30 h · Arribada del rei i la reina Carnestoltes, acompanyats de la Percussió Diables Sa Forcanera · Arribada a Sa Palomera, recorregut: passeig de Cortils i Vieta, carrer de la Muralla, passeig de Dintre, carrer de Pere Roure fins a la plaça dels Dies Feiners · A l’arribada a la plaça dels Dies Feiners, pregó a càrrec del rei i reina Carnestoltes · A càrrec del departament de Joventut del Consell Local de Joventut.
- Xocolatada i activitats infantils · 18 h · A càrrec del departament de Joventut de Roses.
- Cercavila del rei i reina Carnestoltes, acompanyats de la xaranga Xaranganet · 20.30 h · Recorregut: Arc dels Copatrons, carrer del Bacallà, carrer de l’Hospital, passeig de Dintre, carrer de la Muralla, carrer del Raval, plaça de la Verge Maria, fins a la plaça dels Dies Feiners. · A l’arribada a la plaça dels Dies Feiners, pregó a càrrec del rei i reina Carnestoltes.
- Actuació del grup de versions Dinastia Z · 22 h
- Actuació de DJ Calvins · 00 h · Servei de bar
Dissabte 14 de febrer
- Activitats infantils i juvenils · 17 a 20 h · A la plaça dels Dies Feiners. Tallers gratuïts de carnestoltes per a tota la mainada a càrrec de la Xaranca i animació infantil amb el grup Viri, Virom.
- Concurs infantil de disfresses · 17 a 18.15 h. Inscripcions al concurs. Més informació a blanes.cat/carnaval · 18.15 h. Desfilada del concurs de disfresses infantils · 19.45 h. Lliurament de premis del concurs de disfresses infantils.
Diumenge 15 de febrer
- Desfilada de carrosses i comparses · 17 h · S’inicia a la rambla Joaquim Ruyra amb carrer riera Alta, plaça de Catalunya, passeig de la Marina i plaça dels Països Catalans.
Tossa de Mar
Divendres 13 de febrer
- Rua infantil de l’escola · 15 h · Sortida de l’Escola Ignasi Melé i Farré.
Dissabte 14 de febrer
- Concurs de disfresses al lloc de treball · Durant tot el dia.
- Pregó de Carnestoltes · 11 h · Davant de Can Paset.
- 35a Rua d’en Xoxa · 11 h · Tradicional rua de disfresses EN BICICLETA pels carrers de la vila, en record d’en Josep Roura, “XOXA” · Final d’etapa i lliurament de premis al Bar Josep · Mestre de cerimònies: Carnestoltes · Activitat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tossa.
- 5a Rua nocturna de Carnaval · 20 h · Inici de la 5a Rua Nocturna: cercavila pels carrers de Tossa amb acompanyament musical de la XARANGA DAMM-ER, finalitza al passeig de Mar.
Diumenge 15 de febrer
- Festa infantil de les disfresses · 11.30 h · Inici de la festa infantil amb l’actuació del Grup POLNORD, música per canviar el món, a la plaça de l’Antic Hospital de Sant Miquel · Amb la millor música i les presentacions de les disfresses infantils!
Dimecres 18 de febrer
- Dimecres de cendra · 11 h · Missa de Dimecres de Cendra a l’església parroquial
- Enterrament de la sardina i entrega de premis · 16.30 h · Sortida des de l’avinguda Catalunya (a l’alçada de les escoles) fins a la plaça de la Concòrdia, rua d’acompanyament de la sardina fins a cremar-la i enterrar-la · Tot seguit, lliurament de premis (Concurs de disfresses al Lloc de Treball, Rua Nocturna i Festa Infantil) · Xocolatada per a tothom · Acte amb la col·laboració de l’Associació de Carnaval Les Dones.
Dissabte 28 de febrer
- La Rua sènior del Carnaval · 11 h · Rua de la nostra gent gran. Inici a l’avinguda de Ferran Agulló - avinguda de Catalunya - final de rua direcció de tornada a la Residència · Organitzada per la Residència TUSGS.
- Gran Rua Ressaca del Carnaval · 16.30 h · Inici a la rambla de Joan Maragall - avinguda de Ferran Agulló - avinguda de Catalunya - final de rua davant del parc de Bombers de Tossa.
- Sambòdrom · Concurs de coreografia al Pavelló Municipal.
- Gran gala de premis · Amb els periodistes Gemma Alegrí (Cadena Ser) i Maria Bouabdellah (3Cat) i sessió de Dj de Marco Emiliani.
- Festa After Premis · Gran festa de final de Carnaval amb sorpreses, regals i el Premi Gamberro per als que no han guanyat.
