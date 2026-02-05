Anglès connecta la xarxa d'aigua i comença a omplir pous
L'aigua no serà apta per al consum de boca fins passades almenys 24 hores
Anglès va aconseguir ahir a mitjanit connectar la xarxa d'abastament d'aigua potable i va començar a omplir els pous després de més de quatre dies de treballs a contrarellotge. L'aigua no serà apta per al consum fins passades vint-i-quatre hores. Per això ahir es va fer arribar una altra cisterna per a recollir aigua en garrafes.
El servei s'esperava que es pogués recuperar ahir a mitja tarda, però l'alcalde, Jordi Pibernat, ha expolicat que es va connectar i va tornar a fallar. Els operaris d'Aqualia, l'empresa adjudicatària, treballaven en diferents alternatives, acabar l'obra nova o bé una connexió en superfície des dels pous.
Finalment, pels volts de les onze de la nit es va poder començar a omplir els pous.
La normalitat al servei al cent per cent encara haurà d'esperar perquè encara no és apta per a l'ús de boca. L'Ajuntament va informant als veïns a través dels canals municipals.
A més, a Anglès li esperen mesos de feina per a reparar els danys causats per l'esfondrament de part del carrer del Pla de la Coma. L'esllavissada es va produir diumenge al migdia afectant la canonada d'impulsió. Durant dies han hagut de treballar per assegurar el terreny i poder reposar les canonades. El dimarts hi hagué un segon esfondrament del mur de contenció que ho va complicar.
Des de diumenge hi ha mesures perquè els veïns puguin tenir aigua. S'han facilitat camions cisterna per recollir aigua en garrafes i s'han reomplert els pous amb aigua no tractada per poder fer arribar a les cisternes. Les poblacions d'Amer, Bonmatí i la Cellera de Ter van facilitar ahir equipaments municipals perquè els veïns es poguessin dutxar.
D'altra banda, davant la difusió de missatges informant que l'aigua està contaminada, l'Ajuntament ho nega i diu que prendrà mesures legals pertinents per demanar responsabilitats als difusors.
L'alcalde va posar de manifest aquesta setmana, que una vegada acabada l'obra de la xarxa d'aigua s'haurà de començar a abordar el projecte per reparar el carrer, uns tràmits que poden durar com a mínim un parell de mesos. De moment descarten que les cases perillin.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte