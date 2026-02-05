Cauen dos multireincidents a Lloret de Mar després de cometre robatoris violents, furts i extorsions
En sis d’aquests fets van cometre els delictes conjuntament
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres multireincidents després de cometre robatoris violents, furts i extorsions durant el mes de gener a Lloret de Mar.
Els arrestats són dos homes de 47 i 25 anys que estan acusats de ser presumptes autors de diversos delictes: incloent-hi robatoris amb violència i intimidació, furts i extorsions. Els detinguts estan acusats han participat -en sis casos ambdós junts- presumptament en total de sis robatoris amb violència, quatre furts i dues extorsions a la localitat durant el mes de gener.
La investigació de la comissaria de Blanes va començar quan es van detectar diversos robatoris amb violència a Lloret de Mar. Els delinqüents, que actuaven principalment durant la nit o la matinada, utilitzaven violència per fer caure les víctimes i sostreure'ls els objectes personals. En tots els casos, les víctimes van patir lesions de diversa gravetat.
Els Mossos han pogut identificar que els dos homes van cometre diversos delictes conjuntament, incloent-hi dos robatoris amb violència i intimidació, així com dos furts i dues extorsions. A més, un dels arrestats va ser identificat com l'autor de quatre robatoris més amb violència, comesos de manera individual entre els dies 10 i 31 de gener.
Els robatoris amb violència inclouen un fet a la ciutat el 10 de gener, quan un dels detinguts va empentar una víctima al carrer Pere Torrent per sostreure-li el mòbil. Un altre robatori va tenir lloc el 19 de gener al carrer Fàbrica, on la víctima va ser estirada pel carrer, la va fer caure per robar-li la bossa i la va arrossegar per unes escales. Aquests incidents es van repetir amb un altre robatori a la mateixa zona el 23 de gener. En aquest cas va empentar la víctima per l’esquena, la va fer caure a terra i li va sostreure un telèfon mòbil. Un altre a l'Avinguda Vidreres el 31 de gener, on la víctima va patir una fractura a la mà després de rebre un cop de puny.
Pagar per recuperar el botí
A més d'aquests robatoris, els dos homes també estan acusats de cometre diversos furts i extorsions. En un dels casos, van furtar unes claus i, en un altre, un patinet, i després van extorsionar les víctimes perquè paguessin diners per la devolució dels objectes sostrets.
Després de les investigacions i de confirmar la seva autoria en els fets, els Mossos van detenir els dos homes el passat 2 de febrer. Tots dos, amb nombrosos antecedents, han estat posats a disposició judicial el 4 de febrer davant el jutjat de guàrdia de Blanes.
Els arrestats, amb nombrosos antecedents, van passar el dia 4 de febrer a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes i en van sortir en llibertat amb càrrecs.
