Detingut a Blanes per arrencar 11 papereres, cremar-ne dues i agredir agents de la Policia Local
L'individu s’ha resistit i ha intentat atacar els agents de la Policia Local amb esprai de pebre
La Policia Local de Blanes ha detingut un home aquest dijous després d’haver estat enxampat in fraganti destrossant i cremant papereres al carrer Ample, al centre de la ciutat. El detingut, un veí de la vila de mitjana edat, ha acabat arrestat per causar danys al mobiliari urbà i per atemptat contra agents de l’autoritat, ja que ha agredit dos policies durant l’actuació, causant-los lesions que han requerit atenció sanitària. L'arrestat compta amb diversos antecedents per robatoris i atemptats a l’autoritat.
L'operatiu policial ha començat poc després de les 2 de la matinada, quan un taxista ha alertat la Policia que ha vist un home destrossant papereres al carrer Ample. Els agents s’han desplaçat immediatament al lloc, on han comprovat que les papereres estaven arrencades i una d’elles encara estava en flames. Després d’haver apagat el foc, han localitzat el sospitós, que coincidia amb la descripció facilitada pel taxista, i l’han sorprès quan intentava cremar una altra paperera.
En el moment de la detenció, l’individu s’ha resistit i ha intentat atacar els agents amb esprai de pebre. Tot i haver evitat l'atac, els agents han patit lesions mentre intentaven controlar-lo, fet que ha portat a la seva detenció a les 2:20 h de la matinada.
L’home ha estat traslladat a l’Hospital Comarcal de Blanes per a una revisió mèdica, al mateix temps que els dos agents també han rebut atenció sanitària per les ferides causades durant l’incident. Aquest matí, l’arrestat, amb diversos antecedents per robatoris i atemptats a l’autoritat, ha de passar a disposició judicial.
Per la seva banda, l'empresa de neteja municipal ha retirat les papereres danyades i els operaris han començat les tasques de neteja al carrer Ample, mentre que la Policia Local continua investigant els fets, informa l'ajuntament en un comunicat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte